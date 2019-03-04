HABER

Karda zorlu yaşam

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 12:39 | Son Güncelleme

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde Mart ayında bile etkili olan karın kalındığı 2 metreyi aşarken, yöre sakinleri bir çok zorluğa rağmen hayatlarını devam ettirmek için çalışıyor.

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde Mart ayında bile etkili olan karın kalındığı 2 metreyi aşarken, yöre sakinleri bir çok zorluğa rağmen hayatlarını devam ettirmek için çalışıyor. Baharı habercisi kuzuların dünyaya geldiği ilçede hayvancılıkla uğraşanlar karlı yolları aşarak sürülerini yabana götürürken, toprak damlarda ise "Log" çekiliyor.
Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli’de de kış şartları bu yıl çetin geçiyor. Tunceli’de kar ve soğuk havanın en çok etkili olduğu yerlerden biri de Ovacık ilçesi. Mart ayında bile kar yağışının olduğu ilçede, yer yer kar kalınlığı 2 metreyi aşıyor. İlçe merkezi ile köylerdeki bir çok ev kardan kaybolurken, tüm olumsuzluklara rağmen vatandaşlar karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle evlerinin damlarını kardan temizleyen vatandaşlar, çökmeyi engellemek için "Log"çekiyor. Baharın müjdecisi kuzuların doğduğu ilçede, hayvancılıkla uğraşanlar güneşli günlerde karlı yolları kat ederek yabana götürüyor.

"Yağmur olmazsa kar Mayıs’a kadar kalır"
İlçeye bağlı Kızık köyü sakinlerinden Celal Sarıgül, "Burada kar çok. Kar yağınca yol ve elektrik sorunu oluyor. 4-5 ay karın içindeyiz. Kardan başka bir şey yok. Biz çocukken daha fazla yağıyordu. Ancak kaç senedir yağmıyordu. Bu sene fazla yağdı. Yağmur olmazsa bu kar Mayıs ayına kadar kalır" dedi.
Keçi sürüsünü karlı yollarda yabana götüren Kenan Sarıgül ise, "Buradaki karı kışı görüyorsunuz. 2-3 metre kar var. Hayvanlara bakıyoruz. 6-7 ay kış yaşıyoruz. Herkes hayvanda para var diyor. Bunları yabana götürmek, otlatmak hepsi sorun. Sıkıntımız çok ama biz yine de memleketi bırakıp gitmiyoruz" ifadelerini kullandı.
Bu yıl çok fazla kar yağdığını anımsatan Ali Hıdır Güneş de, "Çığ nedeniyle sularımız kesildi. Hayvanları normalde ormana götürüyorduk. Şimdi kar çok olduğu için söğüt ağaçlarıyla besliyoruz. Normalde buraya kar çok yağıyordu. Ancak son 6 yıldır fazla yağmadığı için alışmadık" diye konuştu.

Çocuklar karın keyfini çıkartıyor
İlçede kar yağışının keyfini yaşayanların başında ise çocuklar geliyor. Çocuklar karda kızakla kayıp, kar topu oynuyor, kardan adam yapıyor.
Karın keyfini çıkartan 8 yaşındaki Agır Hırtoğlu, "Kızakla kayıyorum. Oyun oynuyorum. Kar topu savaşı yapıyorum. Etrafta geziyorum"diyerek neler yaptığını anlattı.

Karda zorlu yaşam

Karda zorlu yaşam

Karda zorlu yaşam

Karda zorlu yaşam

Karda zorlu yaşam

Karda zorlu yaşam

Karda zorlu yaşam

Karda zorlu yaşam

Karda zorlu yaşam

Karda zorlu yaşam

Karda zorlu yaşam

Karda zorlu yaşam

Karda zorlu yaşam

Karda zorlu yaşam

Karda zorlu yaşam

Karda zorlu yaşam

Karda zorlu yaşam

Karda zorlu yaşam

Karda zorlu yaşam

Karda zorlu yaşam

Karda zorlu yaşam

Karda zorlu yaşam

Karda zorlu yaşam

Karda zorlu yaşam

Karda zorlu yaşam

Karda zorlu yaşam

Karda zorlu yaşam

Karda zorlu yaşam

Karda zorlu yaşam

Karda zorlu yaşam

Karda zorlu yaşam

Karda zorlu yaşam

Karda zorlu yaşam

Karda zorlu yaşam

Karda zorlu yaşam
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

'Ey Fatih Terim! İki tane yarma aldın...'

'Ey Fatih Terim! İki tane yarma aldın...'

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Karaca Mağarası'na, mermer ocağı tehdidi

Karaca Mağarası'na, mermer ocağı tehdidi

İstinat duvarının altından yüzlerce yıllık tarihi eser çıktı

İstinat duvarının altından yüzlerce yıllık tarihi eser çıktı

Yaz için tonlarca kar depoladılar!

Yaz için tonlarca kar depoladılar!

Antartika'daki Türk ekibinden yabancı üslere ziyaret

Antartika'daki Türk ekibinden yabancı üslere ziyaret

İstanbul'da metro seferlerinde aksama!

İstanbul'da metro seferlerinde aksama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.