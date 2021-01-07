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Kardak yakınlarında Türk ve Yunan tekneleri çarpıştı

07.01.2021 12:52 | Son Güncelleme:
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Kardak yakınlarında Türk ve Yunan tekneleri çarpıştı

Türk ve Yunan sahil güvenlik teknelerinin Kardak kayalıkları yakınında hafifçe sürtüştüğü bildirildi.

Olayın balıkçılık haklarıyla ilgili bir anlaşmazlıktan kaynaklandığı belirtiliyor.Ege'de Kardak kayalıkları yakınlarında Türk ve Yunan sahil güvenliğine ait iki tekne arasında gerginlik yaşandığı bildirildi.

Kayalıklar yakınındaki Yunan Kalimnos adasının Belediye Başkanı Dimitris Diakomichalis, iki ülkeye ait sahil güvenlik teknelerinin yandan hafifçe sürtüştüğünü bildirdi.

Yunan Skai televizyonuna konuşan Diakomichalis, olayda kimsenin yaralanmadığını belirterek "Tabiri caizse futbolcular gibi itişmişler" ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı, olayın dün Kardak kayalıkları yakınında meydana geldiğini ve balık avlama hakları konusunda çıkan bir anlaşmazlıkla ilgili olduğunu kaydetti.

Yunan medyasında çıkan haberlerde de Yunan sahil güvenliği kaynaklarının olayı önemsiz göstermeye çalıştığına yer verildi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Ağustos ayında Doğu Akdeniz'de Türk ve Yunan fırkateynleri Kemalreis ve Limnos arasında bir çarpışma yaşanmış, Türk tarafı Limnos'un Kemalreis'i taciz ettiğini savunurken Yunan tarafı olayı "kaza" diye nitelendirmişti.

Türkiye ile Yunanistan 1996'da Kardak kayalıkları yüzünden savaşın eşiğine gelmiş, iki NATO ülkesi arasında silahlı bir çatışma ABD'nin devreye girmesiyle engellenmişti.

dpa/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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