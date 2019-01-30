Kardan adamlı otomobil trafikte ilgi odağı oldu

Eskişehir’de bir vatandaş otomobilinin bagaj bölümünde bulunan kardan adam ile şehir turu attı.
Kar yağışını eğlenceye çevirenler ilginç görüntüler oluşturmaya devam ediyor. Eskişehir’de de bir vatandaş otomobilinin bagaj bölümünde bulunan yaklaşık 1 metre boyundaki kardan adam ile seyahat etti. Boynundaki atkı ve başında bulunan şapka ile trafikte ilgi odağı olan kardan adam ve İzmir plakalı otomobil renkli görüntüler oluşturdu.
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