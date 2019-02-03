Kardan çoban ve koyun sürüsü yaptı

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, Haci Fendoğlu (44), evinin önünde biriken ve şekil verdiği kardan çoban, koyun sürüsü ile ahır yaptı. İlkokulu bitirdikten sonra okula gitmeyen, ortaokul ve liseyi açıktan bitiren Haci Fendoğlu, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden 2014 yılında mezun oldu. KPSS'ye giren; ancak yeterli puanı alamadığı için atanamayan Fendoğlu, ailesine tarım işlerinde yardımcı olup, zaman geçirdiği Pınarbaşı beldesindeki evinin önünde biriken kara şekil vermeyi kararlaştırdı. Evdeki kürek, tornavida, bıçak ve kaşığı kullanan Fendoğlu, kar ile ahırdan aldığı koyun sürüsünü otlatmaya götüren çoban yaptı. İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak da görev yapan Haci Fendoğlu, kar yağışı nedeniyle boş zamanını değerlendirmek istediğini ve 1 haftalık çalışmayla kara şekil verdiğini söyledi. Fendoğlu, "Sanat, aslında yaşama tat vermektir. Ben de bunun için 1 hafta boyunca çalışarak, çobanın bir gününü karla şekillendirdim; çünkü bu işi seviyorum. Yaptığımız bu çalışmalar, yarın ya da öbür gün eriyecek sadece elimizde fotoğrafları kalacak. Ben bu sanatı icra etmek için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Evin önünde biriken karı, elimizdeki aletlerle şekillendirerek bu çalışmayı ortaya koydum" diye konuştu.

