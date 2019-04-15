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Kardan dolayı 5 aydır kapalı kalan Ovit Dağı geçidi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 10:29 | Son Güncelleme

RİZE'nin İkizdere ilçesinde kardan dolayı 5 aydır kapalı olan 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı geçidi, bir hafta süren çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/İKİZDERE (Rize), (DHA) - RİZE'nin İkizdere ilçesinde kardan dolayı 5 aydır kapalı olan 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı geçidi, bir hafta süren çalışmaların ardından ulaşıma açıldı. İkizdere ilçesindeki 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı geçidi 5 ay önce yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kış aylarında çığ riski nedeniyle kapalı tutulan Ovit Dağı geçidinde baharla birlikte yol açma çalışması başlatıldı. Karayolları ekipleri kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı Ovit Dağı'nda trafiğe kapalı 22 kilometrelik yolda iş makineleri işe çalışma yürüttü. Çığ düşmesi nedeniyle yer yer kar kalınlığının 3 ila 15 metreyi aştığı yolda iş makineleri güçlükle ilerledi. Bir hafta süren çalışmanın ardından Ovit Dağı geçidi bugün ulaşıma açıldı. Rize- Erzurum arasındaki ulaşım son 2 yıldır 14.3 kilometre ile Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Ovit Tüneli'nden sağlanıyor. Ovit Dağı geçidinden ise çevredeki yaylalara ulaşım sağlanıyor.

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