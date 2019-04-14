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Kardan dolayı 6 aydır kapalı kalan yayla yolu açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 12:51 | Son Güncelleme

 ORDU'nun Kabadüz ilçesinde kardan dolayı 6 aydır kapalı olan Çambaşı Yaylası- Beyağaç Mahalle yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Kardan dolayı 6 aydır kapalı kalan yayla yolu açıldı

Ahmet BAYRAK/KABADÜZ (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Kabadüz ilçesinde kardan dolayı 6 aydır kapalı olan Çambaşı Yaylası- Beyağaç Mahalle yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'ndan, Mesudiye ilçesine ulaşım sağlanan ve kardan dolayı 6 aydır kapalı olan yolun ulaşıma açılması için iş makineleri ile başlatılan çalışma tamamlandı. 5 metreyi bulan kar kütlelerinin arasından araçları ile geçenler, Mesudiye ilçesi Beyağaç Mahalesi'ne daha kısa güzergah olan yoldan ulaşımlarını sağlamaya başladı.
Mesudiye ilçesi Beyağaç Mahallesi Muhtarı Yüksel Sarı, yolun kardan dolayı yılın 6 ayı kapalı kaldığını belirterek "Beyağaç Mahallemiz bölgeye en yakın mesafede bulunuyor. 6 aydır Çambaşı’na ulaşım sağlayamıyorduk. Her kış olduğu gibi bu kış da yolumuz yaklaşık 6 ay kapalı kaldı. Yapılan çalışma ile yolumuz açıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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Kardan dolayı 6 aydır kapalı kalan yayla yolu açıldıKardan dolayı 6 aydır kapalı kalan yayla yolu açıldıKardan dolayı 6 aydır kapalı kalan yayla yolu açıldı

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