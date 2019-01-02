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Kardan dolayı kayan otomobil, inşaat boşluğuna düştü: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 08:53 | Son Güncelleme

 ANKARA'da karlı yolda kayan otomobilin cami inşaatına düşmesi sonucu anne ve oğlu yaralandı.  Kaza, Keçiören ilçesine bağlı Atapark Mahallesi’nde sabaha karşı meydana geldi.

ANKARA'da karlı yolda kayan otomobilin cami inşaatına düşmesi sonucu anne ve oğlu yaralandı. Kaza, Keçiören ilçesine bağlı Atapark Mahallesi’nde sabaha karşı meydana geldi. 1318. Sokak üzerinde seyir halinde olan Melih Can B. (21) idaresindeki 06 FY 9891 plakalı otomobil, karlı yolda yokuş aşağı kaymaya başladı. Aracı durdurmaya çalışan sürücü, otomobili yol kenarındaki taşlara sürterek hızını azaltmaya çalıştı. Kontrolden çıkan otomobil, yolun solundaki inşaatın çukurunaı düştü. Kaza nedeniyle sürücü Melih Can Balık ile annesi Ebru Balık yaralandı. Baba Erdoğan Balık'ın ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç içinde sıkışan anne ve oğlu, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansa alındı. Yaralık anne ve oğlu, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Eşinin arayıp 'ölüyoruz yetiş' demesi üzerine hızla olay yerine gelen baba Erdoğan Balık, "Eşimle oğlumun evden çıktığı zaman sokakta bir şey yoktu. Üst sokağı dönememiş o yüzden bu yola girmişler. Sonra direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve binanın boşluğuna düşmüşler. Oğlumun durumu iyi, eşimin de kaburgalarında ağrı vardı" dedi. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:

- Polis ve itfaiye ekiplerinden görüntü

- Çukura düşen arabadan görüntü

- Erdoğan Balık ile röportaj

- Karlı yoldan görüntü

- Genel detay

(Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA)

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