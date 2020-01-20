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  4. Kardan gelin damat yapıp halay çekerek eğlendiler

Kardan gelin damat yapıp halay çekerek eğlendiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 10:15 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde kardan gelin ve damat yaparak halay çeken gençler, soğuk kış gününde doyasıya eğlendi.Şemdinli’de 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde kardan gelin ve damat yaparak halay çeken gençler, soğuk kış gününde doyasıya eğlendi.
Şemdinli’de 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışını fırsat bilen bazı gençler, evlerinin önünde kardan gelin ve damat yaptı. Bindallı giydirilen ve boynuna takı takılan gelin ile kardan adam etrafında halay çeken gençler, doyasıya eğlendi. 1,5 metre boylarında yapılan ve büyük ilgi gören gelin ve damat, herkesin eğlencesi haline geldi.
Gençlerden Amed Taş, karın keyfini çıkarmak için kardan damat ve gelin yaptıklarını belirterek, “Ablam ve ağabeyimle birlikte bunları yaptık. Bunları yapmak için 1 saat uğraştık. Güzel bir şey ortaya çıktı. Takı da taktık” dedi.

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