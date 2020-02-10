HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Kardan gelini görenler hemen fotoğrafını çekiyor

Kardan gelini görenler hemen fotoğrafını çekiyor

İLGİNÇ HABERLER  | 10.02.2020 14:52 | Son Güncelleme

Denizli'nin Çameli ilçesinde tekstil işçisi Mustafa Güngör ve arkadaşlarının yaptığı kardan gelin görenlerin ilgisini çekti.

Denizli'de yaşayan tekstil işçisi Mustafa Güngör (35), kar yağışının ardından hafta sonu tatili için ailesinin yaşadığı Çameli ilçesindeki Cevizli Mahallesi'ne gitti. Burada karın keyfini çıkaran Güngör, arkadaşıyla birlikte 1.5 metre boyunda kardan gelin yaptı. Güngör, kardan gelinin başına kırmızı yazma örtüp beline de kuşak bağladı. Güngör, arkadaşlarıyla birlikte mizah amacıyla kardan gelin yaptıklarını belirtip, Mahallemizde kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı. Her yerde kardan adamlar var. Bizde eğlence amacıyla kardan gelin yapmaya karar verdik. Görenler kardan gelini çok beğeniyor. Onun fotoğrafını çekiyor. 'Gelin güzel ama yaza çıkmaz' diyorlar dedi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
PARTNER Dünyayı ağlatan görüntü! 3 yıl önce ölen kızıyla buluştu Dünyayı ağlatan görüntü! 3 yıl önce ölen kızıyla buluştu
İnanılır gibi değil! Henüz 24 yaşında ama...İnanılır gibi değil! Henüz 24 yaşında ama...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kar Denizli

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'de 10 yılın şampiyonu belli oldu!

O Ses Türkiye'de 10 yılın şampiyonu belli oldu!

Oscar'a damga vurdu! Üstü ayrı altı ayrı olay

Oscar'a damga vurdu! Üstü ayrı altı ayrı olay

"Robin Hood" bir kez daha ortaya çıktı

"Robin Hood" bir kez daha ortaya çıktı

Kayak keyfi feci şekilde sonlandı! Korku dolu o anlar kamerada

Kayak keyfi feci şekilde sonlandı! Korku dolu o anlar kamerada

Meteoroloji'den kar uyarısı

Meteoroloji'den kar uyarısı

Yer: İstanbul! Film gibi kaçış

Yer: İstanbul! Film gibi kaçış

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Çocukları kurban etmişler! Kalıntılarını bulmuşlardı

Çocukları kurban etmişler! Kalıntılarını bulmuşlardı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Yavru fareleri canlı canlı yedi!

Yavru fareleri canlı canlı yedi!

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uçaktan inmek istemeyen alkollü yolcuya meydan dayağı

Uçakta meydan dayağı! O anlar kamerada

Brunei Prensi Abdul Mateen fenomenlere taş çıkartıyor

Yok böyle zenginlik! Serveti dudak uçuklatıyor

Instagram sayesinde paraya para demiyor

İnanılır gibi değil! Henüz 24 yaşında ama...

İki kayakçının çarpıştığı anlar kamerada

Korkutan an! Metrelerce savruldu

Rusya'da asansöre astıkları Putin fotoğrafıyla sosyal deney yaptılar

Karşılarında görünce şaşkına uğradılar

Hallstatt Belediye Başkanı: Bizden uzak durun

Hallstatt Belediye Başkanı: Bizden uzak durun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.