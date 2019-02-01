Kardan kapanan 11 bin kilometre yolu açtılar

BİTLİS (AA) - Bitlis'te İl Özel İdaresi ekipleri, kış mevsiminde kardan kapanan toplam 11 bin kilometre yolu ulaşıma açtı.

İl genelinde aralıklarla yağan kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yüksek kesimlerde yer yer 4 metreyi bulduğu bölgede kapanan yolları açmak için büyük çaba gösteriyor.

Vali Oktay Çağatay, merkeze bağlı Yalnızçamlar köyünde kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede çalışma yürüten ekipleri ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Çağatay, Bitlis'in "karın başkenti" olduğunu söyledi.

Bu yıl Bitlis'te kış mevsiminin çok sert geçtiğini anlatan Çağatay, şöyle konuştu:

"Vatandaşların mağdur olmasına izin vermiyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz karla mücadele ediyor. Belediye ve İl Özel İdare 160 personel ve 102 araçla çalışıyor. En uzak mezradaki vatandaşımızı bile sıkıntıya sokmamak için olağanüstü çaba sarf ediyoruz. Bunun bize maddi bir külfeti de var. Bugüne kadar karla mücadelede harcadığımız para 7,5 milyon lirayı geçti. Özel İdare'nin bugüne kadar yaptığı çalışma 11 bin kilometre yolu geçti."

Vali Çağatay'a incelemelerinde Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Halil Avkan, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan eşlik etti.

