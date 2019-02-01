HABER

Kardan kapanan 11 bin kilometre yolu açtılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 16:28 | Son Güncelleme

Bitlis'te İl Özel İdaresi ekipleri, kış mevsiminde kardan kapanan 11 bin kilometre yolu ulaşıma açtı - Vali Oktay Çağatay: - "Belediye ve İl Özel İdare, 160 personel ve 102 araçla çalışıyor. En uzak mezradaki vatandaşımızı bile sıkıntıya sokmamak için olağanüstü çaba sarf ediyoruz"

BİTLİS (AA) - Bitlis'te İl Özel İdaresi ekipleri, kış mevsiminde kardan kapanan toplam 11 bin kilometre yolu ulaşıma açtı.

İl genelinde aralıklarla yağan kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yüksek kesimlerde yer yer 4 metreyi bulduğu bölgede kapanan yolları açmak için büyük çaba gösteriyor.

Vali Oktay Çağatay, merkeze bağlı Yalnızçamlar köyünde kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede çalışma yürüten ekipleri ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Çağatay, Bitlis'in "karın başkenti" olduğunu söyledi.

Bu yıl Bitlis'te kış mevsiminin çok sert geçtiğini anlatan Çağatay, şöyle konuştu:

"Vatandaşların mağdur olmasına izin vermiyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz karla mücadele ediyor. Belediye ve İl Özel İdare 160 personel ve 102 araçla çalışıyor. En uzak mezradaki vatandaşımızı bile sıkıntıya sokmamak için olağanüstü çaba sarf ediyoruz. Bunun bize maddi bir külfeti de var. Bugüne kadar karla mücadelede harcadığımız para 7,5 milyon lirayı geçti. Özel İdare'nin bugüne kadar yaptığı çalışma 11 bin kilometre yolu geçti."

Vali Çağatay'a incelemelerinde Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Halil Avkan, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan eşlik etti.

PARTNERSaçlarını boyattıSaçlarını boyattı
Haluk Levent ve AHBAP Platformuna Kolombiya'dan dikkat çeken "teşekkür" telefonuHaluk Levent ve AHBAP Platformuna Kolombiya'dan dikkat çeken "teşekkür" telefonu
Türkiye’nin en yaşlı nüfusu Sinop’taTürkiye’nin en yaşlı nüfusu Sinop’ta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis İl Özel İdaresi karla mücadele Vali Oktay Çağatay

En Çok Okunan Haberler

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de korkunç görüntü!

İstanbul'da korkunç görüntü

Tesadüfen bulundu! Görmek için yer altına iniyorlar

Tesadüfen bulundu! Görmek için yer altına iniyorlar

Eşim bana tecavüz etti, davam Türkiye'de emsal niteliğinde olabilir

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Metin Topuz hakkındaki iddianame kabul edildi

Olay yaratmıştı! 'Metin Topuz' iddianamesi kabul edildi

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

Yayaya çarpan sürücü üzüntüden yere yığıldı!

O anları görmeye dayanamadı! Bir anda yere yığıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.