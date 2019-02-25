HABER

Kardan kapanan 215 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 12:55 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de dün akşam saatlerinden itibaren yeniden etkili olan kar yağışı nedeniyle 215 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kardan kapanan 215 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de dün akşam saatlerinden itibaren yeniden etkili olan kar yağışı nedeniyle 215 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Çanakkale'de 3 gündür devam eden kar yağışı, başta kent merkezi olmak üzere ilçe, köy ve beldelerde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Cumartesi sabahı başlayan ve Pazar günü aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 175 köy yolu kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü ekiplerinin aralıksız süren çalışmaları sonucunda 175 köy yolu tekrar ulaşıma açıldı.
SABAHA KADAR 215 KÖY YOLU DAHA KAPANDI
Dün akşam saatlerinde yeniden başlayan ve sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bu sabah ise 215 köy yolu ulaşıma kapandı. Çanakkale İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü 34 ekip ile kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için ilçe, köy ana arterleri ve köy yerleşim alanlarında kar küreme ve temizleme çalışmalarına da devam ediyor.
Öte yandan Gökçeada-Kabatepe hattından sonra, gün içinde yapılması planlanan Bozcaada-Geyikli hattındaki tüm feribot seferleri de iptal edildi.

FOTOĞRAFLI

Kardan kapanan 215 köy yolunu açma çalışmaları sürüyorKardan kapanan 215 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor

PARTNERYurtdışında kimse 'Haydi, kocana çocuk ver' demezYurtdışında kimse 'Haydi, kocana çocuk ver' demez
Bakan Selçuk: Oyunun ortasında kuralı değiştirmemeye gayret ediyoruzBakan Selçuk: Oyunun ortasında kuralı değiştirmemeye gayret ediyoruz
Obezitesi hastası kadın, terastan itfaiye merdiveniyle indirildiObezitesi hastası kadın, terastan itfaiye merdiveniyle indirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Öğretmenin korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

Öğretmenin korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bademcik ameliyatından 1 gün sonra öldü

Bademcik ameliyatından 1 gün sonra öldü

Çeşme Yarımadası'ndan yeniden 'altın' damlayacak!

Çeşme Yarımadası'ndan yeniden 'altın' damlayacak!

Mahir Ünal'dan yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Esenler'de banka soygunu girişimi

Esenler'de sıcak saatler!

Korkunç anlar! Her şey saniyeler içinde oldu

Korkunç anlar! Her şey saniyeler içinde oldu

İnsanlık tarihinin kara lekesi: Hocalı Katliamı

İnsanlık tarihinin kara lekesi: Hocalı Katliamı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.