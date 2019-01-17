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Kardan kapanan yolu açıp kalp hastasının imdadına yetiştiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 14:23 | Son Güncelleme

Erzurum'un Çat ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 3 gündür yolu kapanan mahalledeki evinden hastaneye gidemeyen 74 yaşındaki kalp hastası Yusuf Budakoğlu, sağlık görevlilerince paletli ambulansla köyden alınarak hastaneye ulaştırıldı - Hasta yakını Mehmet Budak: - "Yolumuz fırtına ve tipiden dolayı kapanıyor. Devletimiz her türlü imkanı sağlıyor. 112 Acil Servis ekiplerine çok teşekkür ediyorum, zor şartlarda köyümüzün yolunu açarak hastamızı kurtardılar. Gerçekten hayat kurtarıyorlar" - Paletli ambulans şoförü Mustafa Urhan: - "Yollarda genellikle sis ve tipi yüzünden önümüzü göremiyoruz. Bazen öyle oluyor ki uçurumun kenarından dönüyoruz. Ama hastayı kurtarıp hastaneye yetiştirince biz de çok mutlu oluyoruz"

İLHAMİ ERKILIÇ/BURAK BİR - Erzurum'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahalledeki evinden 3 gündür hastaneye gidemeyen kalp hastası Yusuf Budakoğlu, sağlık görevlilerince paletli ambulansa alınıp uzun süren uğraşlar sonucu hastaneye götürüldü.

Çat ilçesine bağlı Budaklar Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası Yusuf Budakoğlu (74), 112 Acil Servisi arayıp bir süre önce kalp krizi geçirdiğini, mide ve kalp ağrısının olduğunu ancak mahalle yolu kapalı olduğu için 3 gündür hastaneye gidemediğini belirterek, yardım istedi.

Budakoğlu'nun yardım talebi üzerine 112 Acil Servis ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) görevlileri, il merkezinden snowtrack ambulansın yüklü olduğu tırla söz konusu mahalleye doğru hareket etti.

Yaklaşık 45 kilometre yol katederek ilçeye bağlı mahalleye 10 kilometre yaklaşan görevliler, kar yağışı ve tipi yüzünden daha fazla ilerleyemedi.

Bunun üzerine tırdan indirilen Mustafa Urhan idaresindeki paletli ambulansa alınan görevliler, yer yer 1,5-2 metreye ulaşan karla kaplı mahalle yolunu aşarak hastaya ulaşmaya çalıştı.

AA ekibinin de görüntülediği hasta kurtarma operasyonunda, sis ve fırtına nedeniyle zaman zaman görüş mesafesinin sıfıra düşmesiyle yolculuk anında zor anlar yaşayan sağlık ekibi, yaklaşık 1,5 saatte mahalleye ulaşabildi.

Hasta Yusuf Budakoğlu, eve gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından battaniyeye sarılıp bir süre taşınarak paletli ambulansa alındı.

Mahalleye geldikleri yoldan paletli ambulansla geri dönen ekip, Budakoğlu'nu mahalle çıkışında bekleyen ambulansa nakledip Çat Devlet Hastanesine götürdü.

Genel sağlık durumu iyi olan Budakoğlu, burada tedaviye alındı.

- "Hastayı kurtarınca mutlu oluyoruz"

Paletli ambulans şoförü Mustafa Urhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar, tipi ve fırtına demeden yaklaşık 1,5 saatlik yolculukla hastaya ulaşabildiklerini dile getirerek, acil durumdaki hastalara özel donanımlı araçlar ile hizmet götürdüklerini ifade etti.

Hastalara ulaşmak için her türlü zorluğa göğüs gerdiklerini anlatan Urhan, "Yollarda genellikle sis ve tipi yüzünden önümüzü göremiyoruz. Bazen öyle oluyor ki uçurumun kenarından dönüyoruz. Ama hastayı kurtarıp hastaneye yetiştirince biz de çok mutlu oluyoruz." ifadesini kullandı.

Hasta yakını Mehmet Budak ise hastanın bir süre önce kalp ameliyatı geçirdiğini ifade ederek, "Hastamız önceden kalp ameliyatı geçirmişti, yaklaşık 1 ay önce de kalp krizi geçirdi, hastaneye götürdüğümüzde kalp damarlarının tıkalı olduğunu söylediler. Yaşı ilerlediği için ikinci bir ameliyatı uygun görmediler." dedi.

- "Devletimiz her türlü imkanı sağlıyor"

Budak, mahalle yolunun son bir haftadır etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle kapandığını ifade ederek, olumsuz hava şartları nedeniyle köye ulaşımın zaman zaman zor olduğunu vurguladı.

Ekiplere teşekkür eden Budak, "Yolumuz fırtına ve tipiden dolayı kapanıyor. Devletimiz her türlü imkanı sağlıyor. 112 Acil Servis ekiplerine çok teşekkür ediyorum, zor şartlarda köyümüzün yolunu açarak hastamızı kurtardılar. Gerçekten hayat kurtarıyorlar." diye konuştu.

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