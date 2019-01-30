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Kardan kapanan yolu açtırmak için "hasta var" ihbarında bulunuyorlar

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 12:55 | Son Güncelleme

Erzincan'da geçen yılki 160 bin ihbarın yüzde 83'ü asılsız çıkan 112 Acil Çağrı Merkezi görevlileri, köy yollarının açılması için "hasta var" ihbarlarının, vatandaşların bilinmeyen numaraları sormak amacıyla kendilerini aramasının ambulansların gerçek hastaya ulaşmasını geciktirmesinden yakınıyor - 112 Çağrı Merkezi Görevlisi Meryem Kara: - "Kardan kapanan köy yolunu açtırmak için 112'ye asılsız ihbarda bulunduklarını söylüyorlar. Asılsız ihbarlar yüzünden o ambulans, gerçekten ihtiyacı olan hastalara ulaşmamış oluyor" - Görevlilerden Sudenaz Polat: - "Aradığında 'Burada çok ölü var' diye çok panik şekilde vaka bildirir gibi arayan kişiye 'neredesiniz' diye sorduğumuzda 'Burası mezarlık' yanıtını verip telefonu kapatıyor. Bu tip ilginç olaylar da yaşıyoruz"

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezine gelen 160 bin ihbardan yüzde 83'ünün asılsız olduğu, bazı kişilerin kardan kapalı köy yolunu açtırmak için "hasta var" ihbarında bulunduğu bildirildi.

Erzincan 112 Acil Çağrı Merkezi Başhekimi Dr. Osman Kaan Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkeze 2018 yılında yapılan ihbarları değerlendirdi.

İlçelerden yapılanlar da dahil geçen yıl merkeze il genelinde 160 bin çağrı aldıklarını kaydeden Çakır, ihbarların yüzde 83'ünün asılsız çıkmasından yakındı.

Çakır, "Erzincan 112 olarak 2018 yılında komuta kontrol merkezine 160 bin çağrı aldık. Bu 160 bin çağrının sadece 30 bini gerçek. 130 bin çağrı asılsız ihbarlardan oluşuyor. Bu da toplam oranda yüzde 17 çağrının bize gerçek vaka olarak bildirildiği, geri kalan yüzde 83'ünün asılsız ihbar olduğu gerçeğini yansıtıyor." dedi.

Asılsız çağrıların farklı saatlerde yapıldığını belirten Çakır, gündüzleri çocukların, geceleri ise alkollü kişilerin arama yaptığını ifade etti.

- Köy yolunu açtırmak için 112'yi arıyorlar

112 Acil Çağrı Merkezinde görevli Meryem Kara da asılsız ihbarların kendilerini yormasının yanı sıra gerçek hastaları da mağdur ettiğine dikkati çekti.

Kara, gerçek hastalara ulaşabilmeleri için çağrıların önem arz ettiğini aktararak, "Şu an kış şartlarında olduğumuz için köylerden arayan bazı vatandaşlar 'hastamız var' deyip çok acil olduğunu söylüyor ama oraya çok zor şartlar altında ulaştığımızda ihbarın asılsız olduğunu anlıyoruz." diye konuştu.

Bu durumun hastaları mağdur ettiğini anlatan Kara, "Kardan kapanan köy yolunu açtırmak için 112'ye asılsız ihbarda bulunduklarını söylüyorlar. Asılsız ihbarlar yüzünden o ambulans, gerçekten ihtiyacı olan hastalara ulaşmamış oluyor." ifadesini kullandı.

- Aileler, çocuklarının 112'yi meşgul ettiğini farkında değil

Görevlilerden Sudenaz Polat da gün içinde aldıkları çağrıların çoğunlukla asılsız olduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Aldığımız çağrılarda daha çok çocuklarla muhatap oluyoruz. Ailelerin bu konuda özellikle uyarılması gerekiyor. Telefonu eline verdikleri çocukların 112'yi aradığının bile farkında olmayan aileler var. Bilinmeyen numaraları sormak için çok aranıyoruz. Hastane numaraları, nöbetçi eczanenin sorulduğu çok çağrılar alıyoruz."

Polat, ilginç çağrılar da aldıklarını ifade ederek, "Mesela aradığında 'Burada çok ölü var' diye çok panik şekilde vaka bildirir gibi arayan kişiye 'neredesiniz' diye sorduğumuzda 'Burası mezarlık' yanıtını verip telefonu kapatıyor. Bu tip ilginç olaylar da yaşıyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
112 Acil Çağrı Merkezi asılsız ihbarlar Erzincan

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