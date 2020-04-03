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Kardan koronavirüs yaptılar

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2020 10:14 | Son Güncelleme

Ardahan'da kardan koronavirüs yapan 37 yaşlarındaki Bülent Koçak ve Volkan Çolak, çalışmalarını cep telefonuyla kaydetmeyi ihmal etmedi. İkilinin koronavirüs modellemesi, güneşe 2 saat dayanabildi.

Çıldır ilçesinin 320 nüfuslu Yukarı Cambaz köyünde yaşayan çocukluk arkadaşları Bülent Koçak ve Volkan Çolak, yağan karı fırsat bilip kardan koronavirüs yaptı. Arkadaşların 1 metre 60 santimetre boyunda, 1 metre 20 santimetre genişliğinde, 20 dakikada yaptıkları kardan koronavirüs, güneş çıktıktan 2 saat sonra eridi. İkili cep telefonuna kaydettikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

İnşaat işçisi Bülent Çolak, "Koronavirüs nedeniyle köyümdeki evime geldim. Salgın bitene kadar köyümden çıkmayı düşünmüyorum. Lapa lapa kar yağıyordu. Bir süre önce kardan adam yapmıştık. Bu sefer de koronavirüs yapmaya karar verdik. Sosyal medyada paylaşınca büyük ilgi gördü. Fakat 2 saat sonra güneş nedeniyle eridi. Umarız koronavirüs de tez zamanda yok olup, gider." (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kar koronavirüs

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