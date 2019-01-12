HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, inşaat işçisi Mehmet Şerif Karahan, kardan savaş uçağı yaptı.

Karahan, kar kalınlığının bir metreye ulaştığı ilçede, Yeni Mahalle'deki evinin bahçesinde yaptığı uçağı, 23 günde tamamladı.

Yaklaşık 15 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki kardan uçak ilgi çekiyor.

Pilot kıyafeti giyerek, üzerine Türk bayrağı yerleştirdiği kardan uçağının kabin kısmına oturan Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, uçağı fırça ve yağlı boya kullanarak boyadığını belirterek, "Küçüklüğümden beri böyle işlere merak duyuyorum. Bu sene de kar yağışı fazlaydı ve böyle bir çalışma yapmak istedim." dedi.

Karahan, daha önce de Seyit Onbaşı'nın yanı sıra Bodrum'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan Suriyelileri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden ve cansız bedeni kıyıya vuran Aylan Kurdi ile Suriye'de Halep'in El Katerji Mahallesi'ndeki sivil yerleşim yerine düzenlenen saldırıda yaralıyken ambulansa bindirilen 5 yaşındaki Ümran Daknes'in kardan heykelini yapmıştı.

