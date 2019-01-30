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Kardan Shrek heykeli yapan adamın hedefi 3 odalı ev yapmak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 15:50 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çameli ilçesinde bir kişi 2 gündür ilçede yağan kar yağışının ardından animasyon film karakteri Shrek’in kardan heykelini yaptı.

Denizli’nin Çameli ilçesinde bir kişi 2 gündür ilçede yağan kar yağışının ardından animasyon film karakteri Shrek’in kardan heykelini yaptı. Selçuk Sönmez isimli vatandaşın bir daha ki hedefinin ise kardan 3 odalı ev yapmak olduğu öğrenildi.
İlçede servis şoförlüğü yapan Selçuk Sönmez (40) isimli vatandaş Shrek’in 1,80 metre uzunluğunda heykelini yaptı. Shrek’in başından oluşan kardan heykel ilçede büyük ilgi gördü. Daha önceki dönemlerde de ‘Nasrettin Hoca’nın kardan heykelini yaptığı belirtilen Sönmez’in bu defa 4 saatlik bir uğraşın ardından Shrek’in kardan heykelini yaptı. Sönmez’in bir daha ki hedefinin ise kardan 3 odalı ev yapmak olduğu öğrenildi.

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