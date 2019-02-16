HABER

Kardan uçak yaptı, Cumhurbaşkanlığın'dan maket helikopter hediye aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 15:30 | Son Güncelleme

HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde kardan F-35 savaş uçağı yapan Mehmet Şerif Karahan’a (32), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan helikopter maketi hediye edildi.

Kardan uçak yaptı, Cumhurbaşkanlığın'dan maket helikopter hediye aldı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde kardan F-35 savaş uçağı yapan Mehmet Şerif Karahan’a (32), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan helikopter maketi hediye edildi.
İlçenin Yeni Mahallesi'nde yaşayan, inşaat işçiliği ve çobanlık yaparak geçimini sağlayan 2 çocuk babası Mehmet Şerif Karahan, geçen ay kardan 15 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde F-35 savaş uçağı yaptı. Daha önce de kardan helikopter, ev, dünya figürleri ile F-16 savaş uçağı yapan Karahan'ın F-35 savaş uçağının yapımı, 23 gün sürdü. Karahan, üzerine naylon ve çıta kullanarak kabin yaptığı uçağı, 20 litre boya kullanarak yeşil renge boyadı, üzerine de Türk bayrağı astı. Karahan'ın yaptığı uçak, haberlere de konu oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan Mehmet Şerif Karahan’a helikopter maketi hediye edildi. Kargo ile gönderilen Scale model helikopter maketini 15 dakikada kuran Karahan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve yetkililere teşekkür etti.
Karahan, "Kardan F-35 savaş uçağı yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Sayın İçişleri Bakanımızı çok seviyorum. Onlara destek verdim. Ülkemizde yerli ve milli üretime destek verdim. Onlar da beni gördüler. Bana bu hediyeyi gönderdiler. Onlara çok teşekkür ederim. Ben de onları görmek, onları makamlarında ziyaret etmek istiyorum. Eğer olursa çok sevinirim. Hediye için Cumhurbaşkanı Danışmanı daha önce aradı. Çocuklar hediye için çok sevindiler. Hediyeyi evimizin misafir odasına, baş köşesine bırakacağız" dedi.
Karahan’ın 7 yaşındaki kızı Hira ise hediyeyi çok beğendiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Onu görmek istiyorum. Onu bizim eve davet ediyorum. Bizim eve gelsin çayımızı içsin" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kardan uçak yaptı, Cumhurbaşkanlığın'dan maket helikopter hediye aldıKardan uçak yaptı, Cumhurbaşkanlığın'dan maket helikopter hediye aldıKardan uçak yaptı, Cumhurbaşkanlığın'dan maket helikopter hediye aldıKardan uçak yaptı, Cumhurbaşkanlığın'dan maket helikopter hediye aldı

Çırılçıplak poz vermiş: 'Böyle biri nasıl orduda çalışır?Çırılçıplak poz vermiş: 'Böyle biri nasıl orduda çalışır?
Lösemi hastası Sonat Emre'nin annesi: 2- 3 hafta zamanımız kaldıLösemi hastası Sonat Emre'nin annesi: 2- 3 hafta zamanımız kaldı
fotoğraflar /// "Türkiye Huzur Güven" denetimi (1)fotoğraflar /// "Türkiye Huzur Güven" denetimi (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Erdoğan'dan İran açıklaması: Rahatsızlıkları hissediliyor

Erdoğan'dan İran açıklaması: Rahatsızlıkları hissediliyor

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Nesrin Cavadzade'nin takılarına 2 koruma! Değeri dudak uçuklattı

Nesrin Cavadzade'nin takılarına 2 koruma! Değeri dudak uçuklattı

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski fotoğraflar sayesinde hayatı değişti!

Eski fotoğraflar sayesinde hayatı değişti!

İstanbul Fatih'te bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İzmir'de toprak kayması! Derin çatlaklar oluştu, binalar tahliye ediliyor

Derin çatlaklar oluştu, binalar tahliye ediliyor

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

KKTC'li Bakan Özersay içerideyken, ortalık savaş alanına döndü

Bakan Özersay içerideyken, ortalık savaş alanına döndü

Atatürk Orman Çiftliği'yle ilgili flaş gelişme: Kiraya verilecek

'Atatürk'ün mirası kiraya çıkacak'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.