Kardan yolu kapalı olan köydeki diyaliz hastasının yardımına UMKE yetişti

Aziz ÖNAL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, yoğun kar ve tipi nedeniyle yolları kapanan Taşlıçay köyünde mahsur kalan diyaliz hastası Selçuk Çiftçi (32), Ulusal Medikal Kurtara Ekibi (UMKE) tarafından hastaneye ulaştırıldı. Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde yaşayan diyaliz hastası Selçuk Çiftçi, olumsuz hava koşulları nedeniyle diyaliz tedavisine gidemeyince sağlık görevlilerinden yardım talebinde bulundu. Çiftçi'nin talebi üzerine harekete geçen UMKE ekipleri kar araçlarıyla köye hareket etti. Çiftçi, köye giden UMKE ekipleri tarafından paletli ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne getirerek, tedaviye alındı.

