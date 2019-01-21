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Kardan yolu kapanan köydeki hasta, paletli ambulansla hastaneye getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.01.2019 20:48 | Son Güncelleme

 BİNGÖL'ün Genç ilçesinde rahatsızlanan Emine Özek (87), karla kaplı yolda tam paletli ambulansla ulaşılarak hastaneye götürüldü.

Kardan yolu kapanan köydeki hasta, paletli ambulansla hastaneye getirildi

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)- BİNGÖL'ün Genç ilçesinde rahatsızlanan Emine Özek (87), karla kaplı yolda tam paletli ambulansla ulaşılarak hastaneye götürüldü.
Genç'e bağlı Yayla Demirlibağ köyünde yaşayan Emine Özek çoklu organ yetmezliği nedeniyle rahatsızlanınca yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan köye tam paletli ambulansla 2 saatte ulaştı. Özek, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Genç Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. Tedaviye alınan Özek'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Kardan yolu kapanan köydeki hasta, paletli ambulansla hastaneye getirildi

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