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Kardan yolu kapanan köydeki hastanın imdadına ekipler yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 18:01 | Son Güncelleme

Hizan ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan tansiyon ve şeker hastası kadına ulaşılabilmesi için ekipler 5 saatlik çalışma yürüttü

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta, ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 45 kilometre uzaklıktaki Uzuntaş köyünde rahatsızlanan tansiyon ve şeker hastası 49 yaşındaki Nahide Aydın'ın ailesi, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolunu 5 saatlik çalışma sonucu açtı.

Yolun ulaşıma açılmasının ardından 112 Acil Servis ekipleri köye ulaştı. İlk müdahaleyi ambulansta yapan ekipler, hastayı Hizan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hizan Soğuksu Şantiye Şefi Osman Gönder, dün başlayan kar yağışının ardından köy yollarının ulaşıma kapandığını söyledi.

Gönder, "Uzuntaş köyünde hastamız vardı. Hastayı kurtarmak için 112 Acil Servis ekipleri ile koordineli olarak çalışıyoruz. Bu köydeki vatandaşımızı ambulansa yetiştirdikten sonra Nurs ve Kayaş köylerindeki hastalar için yola koyulacağız." dedi.

Greyder operatörü Muhsin Soyugüzel de iki gündür ilçede kar yağışının devam ettiğini belirterek, "Uzuntaş köy yolunu açıyoruz. Çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz. Görüş olmadığından dolayı da zorluk çekiyoruz." diye konuştu.

Kepçe operatörü Mazhar Arvas ise vatandaşa hizmet etmek için çalıştıklarını anlattı.

Aydın'ın ailesi, sağlık ve karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

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