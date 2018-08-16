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Kardashian'dan kalça şov!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 16.08.2018 09:13 | Son Güncelleme

Meksika sahilinde görüntülenen Khloe Kardashian doğumun ardından mayolu olarak ilk kez objektiflere yakalandı.

Kendall Jenner ve iki erkek arkadaşıyla güzel havanın tadını çıkaran Khloe Kardashian kıvrımlı fiziğini böyle sergiledi...

Khloe Kardashian doğum sonrası plaja indi

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Hamileyken aldığı kilolardan kurtulan Khloe Kardashian, doğum sonrası plajda ilk kez görüntülendi.
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Meksika'daki plajda güzel havanın keyfini çıkaran Khloe Kardashian, güneş banyosu yaptı.
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Kilolarından kurtulduktan sonra kendine güveninin arttığını söyleyen 34 yaşındaki Khloe Kardashian'ın plaj için tercihi mayodan yana oldu.
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Khloe Kardashian Nisan ayında doğum yapmıştı.
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İnce beli ve geniş kalçalarıyla övünen Khloe Kardashian, plaj keyfi sırasında kıvrımlı fiziğini de sergilemiş oldu.
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İşte Kendall Jenner ve iki erkek arkadaşıyla sahile inen Khloe Kardahashian'ın o fotoğrafları...
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Khloe Kardashian Meksika

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