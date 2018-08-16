Kardashian'dan kalça şov!

Kendall Jenner ve iki erkek arkadaşıyla güzel havanın tadını çıkaran Khloe Kardashian kıvrımlı fiziğini böyle sergiledi...

Khloe Kardashian doğum sonrası plaja indi

1 / 11 Hamileyken aldığı kilolardan kurtulan Khloe Kardashian, doğum sonrası plajda ilk kez görüntülendi.

2 / 11 Meksika'daki plajda güzel havanın keyfini çıkaran Khloe Kardashian, güneş banyosu yaptı.

3 / 11 Kilolarından kurtulduktan sonra kendine güveninin arttığını söyleyen 34 yaşındaki Khloe Kardashian'ın plaj için tercihi mayodan yana oldu.

4 / 11 Khloe Kardashian Nisan ayında doğum yapmıştı.

5 / 11 İnce beli ve geniş kalçalarıyla övünen Khloe Kardashian, plaj keyfi sırasında kıvrımlı fiziğini de sergilemiş oldu.

6 / 11 İşte Kendall Jenner ve iki erkek arkadaşıyla sahile inen Khloe Kardahashian'ın o fotoğrafları...

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