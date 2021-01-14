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Kardashian- Jenner ailesi, kamera arkası ekip için 300 bin dolar harcadı

14.01.2021 17:23 | Son Güncelleme:
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Kardashian- Jenner ailesi, kamera arkası ekip için 300 bin dolar harcadı

Ailece görev aldıkları Keeping Up With The Kardashians adlı programı bitiren Kardashian- Jenner ailesi, kamera arkası ekip için kesenin ağzını açtı.

Kris Jenner ile kızları 41 yaşındaki Kourtney, 40 yaşındaki Kim ve 36 yaşındaki Khloe Kardashian, Keeping Up With The Kardashians adlı programının son bölüm çekiminden sonra kamera arkasında çalışan ekip için dudak uçuklatan bir sürpriz hazırladı.

Aile, ekipte yer alan 30 kişiye lüks bir markanın imzasını taşıyan saatlerden birer tane hediye etti. Bunun için de toplamda 300 bin dolar harcadı.

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Kris Jenner ve kızları Kourtney, Kim ve Khloe Kardashian, kamera arkası ekibe hitaben bir de konuşma yaptı. Ekip üyeleri ise uzun süre bu programda çalıştıklarını çünkü aileyle birlikte çalışmanın eğlenceli olduğunu belirtti.

Yan bölümleriyle birlikte 2007 yılından bu yana devam eden Keeping Up With The Kardashians, o süre içinde aile üyelerine şöhret ve büyük servet kazandırdı.

Eğlence kanalı E!'de yayınlanmaya başlayan programın 2021 yılında biteceğini, geçtiğimiz eylül ayında Kim Kardashian sosyal medya hesabından duyurmuştu.

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