Kardashian-Jenner ailesinin photoshop ile imtihanı!

Kardashian-Jenner ailesinin fotoğraflara yaptığı photoshoplar kimsenin gözünden kaçmıyor. Her fotoğrafta yaptıkları abartılı oynamalarla sık sık yakalanan ünlü aile rezil olmaktan ne yazık ki kurtulamıyor! İşte Kardashian-Jenner ailesinin yaptığı komik hatalar:

Photoshop'suz yapamıyorlar

Geçirdikleri estetik operasyonları asla saklamayan Jenner-Kardashian ailesinin en kötü huyu; kötü fotoşop diyebiliriz. Abartı fotoşopları yüzünden sık sık gündeme gelen ünlü aile haliyle sık sık da rezil oluyor. Örneğin bu fooğraf...

"Keeping up with the Kardashians" isimli televizyon programlarının yeni sezonu için paylaştıkları fotoğraftaki durum herkesin dikkatini çekti. Kourtney'nin bacakları ve Kendall'ın duruşu herkesin dikkatini ilk bakışta çekti.

Gelelim bu fotoğrafa; Khloe'nin soluna bakarsanız, eğri bir görüntü var. Bu fotoğrafı paylaşan ünlü isim sonra silip düzeltip yine yükledi ama rezil olmaktan kurtulamadı.

Kourtney'nin kendine özgü koltuk altı da bir ara olay oldu. Hayır madem yapacaksın bunu doğru yap diyenler sosyal medyada yorum yağdırdı.

Fotoşop dedin mi Kim gelir akla. Arabayı bakın!

Ve yine Kim! Ah Kim! Rezil olmaya doymayan bir isim...

Kim'in paylaştığı her ayna fotoğrafında mutlaka arka tarafında bir yamukluk oluyor.

Filtreler saolsun! Kim onlarsız ne yapar!

Bir süre önce ayrılan çift ve bulanık elleri...

Anasına bak kızını al durumu... Anneleri de fotoşoptan vazgeçmiyor!

Ayna selfiesi yaparken kapıdan ne istediniz!

Bu fotoğrafta Khloe muhtemelen karın kısmı ile oynadı, karın mükemmel fakat belini unutmuş!