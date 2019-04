Kardashian-Jenner ailesinin photoshop ile imtihanı!

Kardashian-Jenner ailesinin fotoğraflara yaptığı photoshoplar kimsenin gözünden kaçmıyor. Her fotoğrafta yaptıkları abartılı oynamalarla sık sık yakalanan ünlü aile rezil olmaktan ne yazık ki kurtulamıyor!

"Keeping up with the Kardashians" isimli televizyon programlarının yeni sezonu için paylaştıkları fotoğraftaki durum herkesin dikkatini çekti. Kourtney'nin bacakları ve Kendall'ın duruşu herkesin dikkatini ilk bakışta çekti.