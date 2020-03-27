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  4. Kardashian kardeşler tekme tokat kavga etti! Küfürler havada uçuştu

Kardashian kardeşler tekme tokat kavga etti! Küfürler havada uçuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 14:44 | Son Güncelleme

Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian, hayatlarını gözler önüne seren Keeping Up With The Kardashians adlı reality show programında tekme tokat kavga etti. İki kardeş arasında küfürler havada uçuştu.

Kardashian/Jenner ailesinin Keeping Up With The Kardashians adlı reality show programında kavga çıktı. 39 yaşındaki Kim Kardashian’a kendisinden bir yaş büyük ablası Kourtney Kardashian’ın bir tartışma sırasında hakaret etmesi tansiyonu yükseltti. Kavga, dövüşe dönüştü. Kourtney, kardeşine tokat atarken, Kim de ablasını tekmeledi.

İki kardeşin arasına 35 yaşındaki kardeşleri Khloe Kardashian girerek, “İkiniz de kesin şunu” diye seslendi.

Kim ve Kourtney Kardashian birbirlerinden ayrılsalar da küfürler havada uçuştu. İki kardeş, birbirlerini görmek istemediklerini söyledi. Kim'in kardeşinin iş ahlakını eleştirmesi kavganın çıkış nedeni oldu.

Kardeşlerin ilk kavgası değil. Daha önce de programda defalarca saç saça kavgaları oldu. Bütün Kardashian/Jenner ailesi üyeleri, onların eşleri ya da hayat arkadaşlarının, aile dostlarının hayatlarını gözler önüne seren Keeping Up With The Kardashians adlı reality show'un ilk bölümü 2007 yılında yayınlandı.

Aslında bu kadar uzun süre yayınlanması planlanmamıştı ancak beklenenden çok ilgi gördü. Hatta ailenin bütün üyeleri bu program sayesinde hem çok büyük bir şöhrete ulaştı hem de yüksek miktarda servet kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kardashian kardeşler, Keeping Up With The Kardashians, Kardashian/Jenner,

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