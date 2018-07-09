MAGAZİN

Kardashian köpeğine de estetik yaptırdı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.07.2018 15:38 | Son Güncelleme

ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian, kendisine yaptırdığı estetik ameliyatlardan sonra köpeğine de silikon taktırdı.

Kardashian köpeğine de estetik yaptırdı!

Kim Kardashian, kalçalarına yaptırdığı silikonlarla ünlenmişti. Aile yaşantısını gözler önüne seren şov programı ile 10 yıldır adından sıkça söz ettiriyor. Bu süre içinde yaptırdığı işlemler yalnızca kalçaları ile sınırlı kalmadı. Yüz hatlarını da değiştiren 37 yaşındaki yıldız, estetik furyasına 4 kız kardeşini de dahil etti.

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61 BİN TL'LİK ESTETİK

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; gördüğü ilgi sayesinde 800 milyon liralık servet yapan Kardashian'ın, 8 yıl önce sahiplendiği köpeği 'Rocky'yi de estetik çılgınlığının bir parçası yaptığı ortaya çıktı.

Kısırlaştırdığı boxer cinsi köpeğinin 'özgüvenini yitirmesinden endişelendiği' için protez testis yaptırdı. ABD'li magazin ünlüsü, bu ameliyata 61 bin lira ödedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian köpek estetik

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