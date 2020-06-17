Kardashian’lar makyajsız ve Instagram filtresiz tanınmaz halde

Makyajsız ünlüler dendiğinde genelde akla gelen ilk isim Kardashian’lar olmuyor. Ancak Instagram filtrelerine ve güzellik baskısına rağmen dünyanın en çekici kız kardeşleri Kardashian’lar da doğal halleriyle olmayı seviyor.
Peki onları makyajsız gördüğünüzde tanıyabilecek misiniz?
Geçtiğimiz hafta Kim Kardashian’ın vücut ve cilt bakımının 130 bin sterlin, Kylie’nin saç bakımın 6 bin sterlin ve manikürünün de 400 sterlin olduğu ortaya çıktı. Instagram’da toplamda 700 milyona yakın takipçisi olan kız kardeşler kusursuz görünmek için Instagram filtrelerini sıklıkla kullanıyor.
Kylie
Makyaj ve kozmetik işi nedeniyle Forbes’un en genç milyarderler listesinde olan 22 yaşındaki Kylie’i aydınlatıcı ve dudak kontörü olmadan görmek zor. Kızı Stromi ile birlikte 5 milyon sterlin değerindeki evinde karantinaya giren Kylie, Instagram takipçileriyle sohbet ederken kusursuz cildiyle göründü.
Kardashian’ların en genç yüzü Kylie kendi markası Skin’i etiketleyerek “Bugünlerde cildim” yazdığı postunda doğal çillerini ve mükemmel kaşlarını gösterdi.
Hayranları çok gecikmeden Kylie’ye yaptıkları yorumlarla “Stormi’nin annesi kusursuz görünüyor. Makyajsız muhteşem görünüyorsun Kylie” sözleriyle iltifat etti.
Kim
Dört çocuk sahibi annelerin çoğunun, Kim gibi görünebilmek için ayna karşısında saatler harcaması gerekiyor. Dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak bilinen Kim Kardashian 39 yaşında.
Kim Kardashian, bu yılın başında Instagram’da hayranlarıyla makyaj videosu paylaşmıştı.
Kendall
Söz konusu makyaj olduğunda, 24 yaşındaki Kendall kız kardeşler içinde en bakımsız görüneni. Güzellik rutini hakkında konuşan Kendall “Çok sade ve tembelim. Cesur olduğumu söyleyemem. Ama her zaman cildimi temiz tutmak konusunda takıntılıyım. Çok fazla makyaj yaptığım için yüzümü günde en az iki veya üç kez yıkıyorum” demişti.
Geçmişte Kendall, kız kardeşi Kylie’den makyaj teknikleri öğrendiğini anlatmıştı. 2009’da bir Facebook canlı yayınında yüzünün değiştiğine dair gelen eleştiriler üzerine Kendall “Birden bire ‘Kendall dudaklarını yaptırdı, yüzüne dolgu yaptırdı. Kendall’ın elmacık kemiklerine bakın, burnuna bakın’ gibi başlıklar dolaşmaya başladı. Bu delilikti. O zaman bile çıkıp hiçbir açıklama yapmadım, çünkü insanlar ‘Bakın, kendini savunuyor. Demek ki suçlu olmalı’ diyeceklerdi” demişti.
Kylie de, daha önce Kendall’a makyaj yaparak söylentilerin kıvılcımını çaktığını kabul etmiş ve Snapchat’te “Çocuklar, Kendall bugün dudağına makyaj yapmama izin verdi ve herkes dudak dolgusu olduğunu düşündü. Özür dilerim Kendall” demişti.
Khloe
Geçtiğimiz hafta 35 yaşındaki Khloe, yoğun şekilde Photosop eleştirisi alan yeni görünümüyle hayranlarını şaşkına çevirmişti.
Bir çocuk annesi olan Khloe, Instagram’da paylaştığı fotoğraflarda hayranları tarafından tanınamadı. Birçok hayranı “Bu kim, Khloe nerede? Bunun kim olduğunu tanıyamadım” şeklinde yorum yaptı.
Instagram çekimleri için makyajsız poz veren Khloe, burun ameliyatı yaptırdığı söylentilerini reddetti.
Kourtney
41 yaşındaki üç çocuk annesi Kourtney, karantinada paylaştığı makyajsız selfielerle hala kusursuz göründüğünü kanıtladı.
Aynı zamanda blogger olan Kourtney, genç görünümü için 150 poundluk LED ışık maskesi kullanmak dahil, garip teknikler denemesiyle de tanınıyor. Ancak Kourtney doğal halini sergilemekten rahatsız olmuyor.