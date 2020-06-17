Kardashian’lar makyajsız ve Instagram filtresiz tanınmaz halde

Makyajsız ünlüler dendiğinde genelde akla gelen ilk isim Kardashian’lar olmuyor. Ancak Instagram filtrelerine ve güzellik baskısına rağmen dünyanın en çekici kız kardeşleri Kardashian’lar da doğal halleriyle olmayı seviyor.

Peki onları makyajsız gördüğünüzde tanıyabilecek misiniz?

Geçtiğimiz hafta Kim Kardashian’ın vücut ve cilt bakımının 130 bin sterlin, Kylie’nin saç bakımın 6 bin sterlin ve manikürünün de 400 sterlin olduğu ortaya çıktı. Instagram’da toplamda 700 milyona yakın takipçisi olan kız kardeşler kusursuz görünmek için Instagram filtrelerini sıklıkla kullanıyor.

Kylie

Makyaj ve kozmetik işi nedeniyle Forbes’un en genç milyarderler listesinde olan 22 yaşındaki Kylie’i aydınlatıcı ve dudak kontörü olmadan görmek zor. Kızı Stromi ile birlikte 5 milyon sterlin değerindeki evinde karantinaya giren Kylie, Instagram takipçileriyle sohbet ederken kusursuz cildiyle göründü.

Kardashian’ların en genç yüzü Kylie kendi markası Skin’i etiketleyerek “Bugünlerde cildim” yazdığı postunda doğal çillerini ve mükemmel kaşlarını gösterdi.