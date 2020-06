Kardashian ve Jenner kardeşlerin aylık güzellik masrafı 'yok artık' dedirtiyor

Keeping Up with the Kardashians şovunun yıldızları Kardashian ve Jenner kardeşlerin aylık güzellik masraflarına harcadıkları para ortaya çıktı.

Kardeşler ayda toplam 545 bin dolar harcıyor. Kardashian ve Jenner Ailesi'nin kadınları, marka haline getirdikleri görüntüleri için her ay servet değerinde harcama yapıyor.

İşte Mirror’ın haberine göre aile üyelerinin harcamaları…