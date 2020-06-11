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  4. Kardashian ve Jenner kardeşlerin aylık güzellik masrafı 'yok artık' dedirtiyor

Kardashian ve Jenner kardeşlerin aylık güzellik masrafı 'yok artık' dedirtiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 15:10 | Son Güncelleme

Kardashian ve Jenner Ailesi yaptıkları her hareketle gündem olmayı başarıyor! Yeri geliyor seks kasetleriyle yeri geliyor skandal paylaşımlarıyla yeri geliyor estetikleriyle gündem oluyorlar. Aile bu sefer de harcamalarıyla şoke etti.

Keeping Up with the Kardashians şovunun yıldızları Kardashian ve Jenner kardeşlerin aylık güzellik masraflarına harcadıkları para ortaya çıktı.

Kardeşler ayda toplam 545 bin dolar harcıyor. Kardashian ve Jenner Ailesi'nin kadınları, marka haline getirdikleri görüntüleri için her ay servet değerinde harcama yapıyor.

İşte Mirror’ın haberine göre aile üyelerinin harcamaları…

En çok harcama Kim Kardashian'a ait

Kim Kardashian

Kim Kardashian
Kim Kardashian bakımına en çok harcama yapan kişi. Kim, spor eğitmenine haftada 2 bin 500 dolar, vücut bronzlaştırma makyajına 345 dolar, saçındaki kaynağa 2 bin dolar, cilt bakımına 5 bin dolar, kaş tasarımına 1200 dolar ödeyerek aylık 165 bin dolar harcama yapıyor…

Khloe Kardashian

Khloe Kardashian
Khloe Kardashian ise aylık 145 bin dolar harcıyor. En çok bakım harcamaları yapan Khloe bakım kremlerine 1000 dolar, saç kaynaklarına 2 bin dolar ödüyor.

Kylie Jenner

Kylie Jenner
Kylie Jenner aylık ortalama 140 bin dolar güzellik için para ödüyor. Özel günlerde taktırdığı kaynakların fiyatı 8 bin dolar. Kalıcı ojeleri 250 dolar, ipek kirpikleri 170 dolar… Jenner ayrıca yılda iki kez de estetik işlemi yaptırıyor ve bu da 38 bin dolar yapıyor.

Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian
Kourtney Kardashian kremlere 500 dolar, temizleyicilere 200 dolar, bakım maskesine 190 dolar, haftalık spor eğitmenine seans başına 2 bin 500 dolar ödüyor. Kardashian aylık 70 bin dolar harcıyor…

Kendall Jenner

Kendall Jenner
Kendall Jenner ise aileye göre en az harcamayı yapan isim. Ünlü model özel spor koçuna altı haftalık antrenman için 15 bin dolar, saç bakımı ve tasarımına seans başı 1000 dolar ödüyor ve aylık gideri 25 bin dolar…
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