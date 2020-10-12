Kardashian’dan Ermeni Fonu’na 1 Milyon Dolar Bağış

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 27 Eylül’den bu yana süren Dağlık Karabağ çatışması nedeniyle, ABD’nin Los Angeles kentinde yaşayan Ermeni toplumundan Erivan’a yoğun destek var. Ermeni kökenli televizyon yıldızı ve iş kadını Kim Kardashian, Ermeni Fonu’na 1 milyon dolar bağışta bulundu.
Los Angeles’taki Ermeni diasporası, dünyadaki en büyük Ermeni toplumunu oluşturuyor. 10 Ekim Cumartesi günü, Instagram hesabından görüntülü bir mesaj paylaşan Kim Kardashian, “Düşüncelerim ve dualarım cesur erkek, kadın ve çocuklarla. Bizi ayıran mesafeye rağmen sınırların bizi kısıtlamadığı ve hep birlikte küresel bir Ermeni ulusu olduğumuzu herkesin anımsamasını istiyorum” dedi.
Kardashian, Dağlık Karabağ çatışmasından etkilenenlerin gıda, barınma ve tıbbi ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan Ermeni Fonu’na 1 milyon dolar bağışladığını da açıkladı.
Babası üçüncü kuşak Ermeni kökenli Amerikalı olan Kim Kardashian, zaman zaman Ermenistan’ı ilgilendiren konularda açıklamalar yapan bir isim. Kim Kardashian’ın kardeşleri Khloe ve Kourtney Kardashian da Instagram hesaplarından, Ermenistan’a destek veren bağış kampanyasına katılım için çağrı yaptı.
Kim ve Kourtney Kardashian, 2019’da Ermenistan’ı ziyaret ederek çocuklarını vaftiz ettirmiş ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile bir araya gelmişti.
Los Angeles’taki Ermeni diasporasından protesto gösterisi
Pazar günü de Los Angeles’ta yaşayan binlerce kişi ellerinde Ermenistan bayrakları ve dövizlerle Ermeniler’e destek vermek için protesto gösterisi düzenledi.
Kentteki Ermeni toplumu bir süredir Ermenistan’a destek çağrısında bulunuyor, bazı restoranlar bağış kampanyaları düzenleyerek para topluyor.
Güney California ABD’deki en büyük Ermeni nüfusunun yaşadığı bölge. Hollywood’un doğusundaki bir bölge 2000 yılında Küçük Ermenistan ilan edilmişti.
Los Angeles Belediye Başkanı’ndan Ermeniler’e destek
Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, Twitter’dan bir mesaj paylaşarak protestoculara destek verdi.
Belediye Başkanı, mesajında bir grup belediye başkanın ve Kongre üyesinin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya çatışmada gerilimin azaltılması için devreye girmesi çağrısında bulunduğu mektuba da yer verdi.
Mektupta, “Ermeni-Amerikan toplumunun gururlu temsilcileri olarak, Artsakh’ta yaşanan şiddet, gittikçe artan can kaybı ve Türkiye ile İran gibi bölgesel aktörlerin müdahil olmasına ilişkin derin endişeleri paylaşıyoruz” denildi.
Pompeo’dan, Ermenistan ve Azerbaycan’ın müzakere masasına dönmesi, Türkiye’nin de geri çekilmeye ikna edilmesi için çabalara öncülük etmesi istendi.
Ermeniler Azerbaycan toprağı olan ancak 1990’lardan bu yana Ermenistan’ın desteklediği ayrılıkçı grupların kontrolunda bulunan Dağlık Karabağ için Artsakh adını kullanıyor.
Mektupta çatışmalarda Azerbaycan’ın verdiği kayıplardan ise söz edilmiyor.
Azeri diplomattan belediye başkanına tepki
ABD’nin batı eyaletlerinde Azerbaycan’ı temsil eden başkonsolos Nasimi Aghayev, Los Angeles belediye başkanını, Ermeni birliklerinin Azerbaycan’a yönelik roket saldırılarında hayatını kaybeden sivilleri görmezden geldiği gerekçesiyle kınadı.
Nasimi Aghayev, Twitter hesabından, “Siyasi çıkarın bir sınırı yok mu? Hiç kırmızı çizgi yok mu? Siyaset her zaman seçim kampanyası bağışı ve oy toplamaktan mı ibaret olmalı?” diye yazdı.
Azeri başkonsolos, Ermenistan’ın Azerbaycan’ın ikinci en büyük kenti Gence’ye yönelik saldırılarının yol açtığı hasar ve can kayıplarını gösteren bir görüntü paylaştı. Azeri diplomat, Los Angeles belediye başkanını etiketleyerek, “Nasıl olur da Ermenistan tarafından uykularında zalimce öldürülen masum Azeri sivillerin katillerinin yanında durursunuz?” ifadelerini kullandı.
Los Angeles’taki protesto, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki kırılgan ateşkesin çatışmalarla ihlal edildiği ve her iki tarafın da ihlallerden birbirini suçladığı sırada düzenlendi.
Los Angeles’ta Ermenistan’a destek protestoları devam ederken, Beverly Hills’teki Türk Konsolosluğu önünde yaklaşık 20 bin kişi toplanarak Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği desteği kınadı. Protesto gösterisi büyük ölçüde barışçı geçti.