Kardashian’dan Ermeni Fonu’na 1 Milyon Dolar Bağış

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 27 Eylül’den bu yana süren Dağlık Karabağ çatışması nedeniyle, ABD’nin Los Angeles kentinde yaşayan Ermeni toplumundan Erivan’a yoğun destek var. Ermeni kökenli televizyon yıldızı ve iş kadını Kim Kardashian, Ermeni Fonu’na 1 milyon dolar bağışta bulundu.

Los Angeles’taki Ermeni diasporası, dünyadaki en büyük Ermeni toplumunu oluşturuyor. 10 Ekim Cumartesi günü, Instagram hesabından görüntülü bir mesaj paylaşan Kim Kardashian, “Düşüncelerim ve dualarım cesur erkek, kadın ve çocuklarla. Bizi ayıran mesafeye rağmen sınırların bizi kısıtlamadığı ve hep birlikte küresel bir Ermeni ulusu olduğumuzu herkesin anımsamasını istiyorum” dedi.

Kardashian, Dağlık Karabağ çatışmasından etkilenenlerin gıda, barınma ve tıbbi ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan Ermeni Fonu’na 1 milyon dolar bağışladığını da açıkladı.

Babası üçüncü kuşak Ermeni kökenli Amerikalı olan Kim Kardashian, zaman zaman Ermenistan’ı ilgilendiren konularda açıklamalar yapan bir isim. Kim Kardashian’ın kardeşleri Khloe ve Kourtney Kardashian da Instagram hesaplarından, Ermenistan’a destek veren bağış kampanyasına katılım için çağrı yaptı.