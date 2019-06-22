KARDEF ÜYELERİNDEN BİNALİ YILDIRIM'A DESTEK

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA-KAFKAS Artvin Dernekler Federasyonu (KARDEF) üyeleri, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a destek olmak için İstanbul'da bir araya geldi.

Ümraniye Meydanı'nda toplanan KARDEF üyelerine Bursa Artvin Kafkas Dernekler Federasyonu ve Kocaeli Federasyonu da destek verdi. Etkinlikte KARDEF Genel Başkanı Ali Rıza Altunel, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ve Bursa Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da yer aldı. Tulum eşliğinde horon tepilmesinin ardından basın açıklaması yapıldı. Ortak basın açıklamasını KARDEF Başkan Vekili İbrahim Yıldırım okudu. Yıldırım, “Ülkemiz, tarihinde görülmemiş bir şekilde iç ve dış müdahaleler, yalan haberler ve karalama kampanyalarıyla karşı karşıya. Çok net olan bu resmi KARDEF olarak dehşetle izliyoruz ve kınıyoruz. Artvin'den yola çıkarak Binali Yıldırım'a destekliyoruz. Çünkü 5 yıl için 37 proje vaadinde bulunup sadece 2'sini gerçekleştiren adaya güvenmiyoruz" ifadelerini kullandı.