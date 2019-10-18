HABER

Kardelen'in babası: Kızımın dönmeyeceğini biliyoruz ama organları başkalarında yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 17:44 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), öğrencisi olduğu üniversitenin bahçesinde geçirdiği beyin kanaması sonrasında tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından bağışlanan organlarıyla nakil bekleyen 4 kişiye hayat veren Kardelen Çetin'in (22) babası Saffet Çetin (52),  "Kızımın dönmeyeceğini biliyoruz ama organları başkalarında yaşıyor" dedi.

Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), öğrencisi olduğu üniversitenin bahçesinde geçirdiği beyin kanaması sonrasında tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından bağışlanan organlarıyla nakil bekleyen 4 kişiye hayat veren Kardelen Çetin'in (22) babası Saffet Çetin (52), "Kızımın dönmeyeceğini biliyoruz ama organları başkalarında yaşıyor" dedi.

KKTC Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce Bölümü son sınıf öğrencisi Kardelen Çetin, geçen hafta üniversitenin bahçesinde aniden fenalaştı. Arkadaşlarının gözü önünde yere yığılan genç kız, ambulansla Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Kardelen Çetin, yoğun bakıma alındı. Bir hafta yoğun bakımda kalan Çetin'in 14 Ekim Pazartesi günü beyin ölümü gerçekleşti. Genç kızın, acı haberi alan Aydın'ın Kuşadası ilçesinde oturan annesi Alev Çetin ve babası Saffet Çetin çifti, KKTC'ye giderek, kızlarının organlarını bağışlamaya karar verdi. Bağış kararının ardından Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nden genel cerrah Doç. Dr. Abdullah Kısaoğlu ve hastane organ çıkarım ekibi, KKTC'ye giderek bağışlanan kalp ve karaciğerini alarak Antalya'ya getirdi. Çetin'in kalbi, A.Ü. Hastanesi'nde Necip Fazıl Çetin'e (31), karaciğeri ise 2014 yılından beri karaciğer sirozu hastalığı ile mücadele eden Mustafa Dönmez'e (41) nakledildi. Çetin'in böbrekleri ise KKTC'deki nakil bekleyen 2 hastaya, korneaları da 1 hastaya nakledildi. Üniversiteli Kardelen'in cenazesi önce uçakla İzmir'e ardından da karayoluyla dün (perşembe) memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesine getirildi. Genç kız, aynı gün ikindide Kuşadası Hanım Camisi'nde düzenlenen cenaze törenin ardından Kuşadası Yeni Asri Mezarlık'ta gözyaşları içinde toprağa verildi.

Alev -Saffet çifti, bugün evlerinin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul etti. Taziye çadırı önünde DHA muhabirine açıklamalarda bulunan acılı baba Saffet Çetin, "Kızımın dönmeyeceğini biliyoruz ama organları başkalarında yaşıyor" dedi. 10 yıl önce eşi Alev Çetin ile organ bağışında bulunduklarını belirten Çetin, "Kızımızın beyin ölümü gerçekleşince eşim, 'Kardelen'in organlarını paylaşmak istiyorum' dedi. Ben de destekledim. Resmi işlemleri gerçekleştirip, organları bağışladık. Milyonlarca insan organ nakli için bekliyor. Bu durum da bekleyenler için piyangodur. Bizim organ bağışı yapmamızın tek sebebi organ nakli bekleyenlere umut olmaktı. 10 yıl önce de zaten bu bilinçle organlarımızı bağışlamıştık. Kızımızı kaybettik ama 5 kişiye umut olduk. Kızımız 5 farklı bedende can buldu" diye konuştu.

Kızları Kardelen'in organları bağışlamalarından 1 gün sonra nakil yapılan hastaların isilerini öğrendiklerini belirten Çetin, şöyle devam etti:

"Organların nakil edilen hastalara uyum gösterdiğini öğrendik. Bu da bizim için bir sevinç bizim için sözün bittiği nokta. Ama buradan herkese sesleniyorum. Milyonlarca insan yaşamak için organ nakli bekliyor. Canı gönülden herkese torganlarını bağışlamasını tavsiye ediyorum. Yaşarken organlarınızı vermek imkansız ama beyin ölümünün gerçekleşmesinden sonra organlarınızı bağışlanmanız halinde bir çok insana hayat oluyorsunuz. Lütfen organ bağışında bulunun" dedi.

PARTNER 'Konservatuar önü, Kurtlar Vadisi' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'Konservatuar önü, Kurtlar Vadisi' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi?
Edremit'te kreş öğrencilerinden 'asker selamı'Edremit'te kreş öğrencilerinden 'asker selamı'
Ayvalık'ta 1100 yaşındaki anıt zeytin ağacı tescillendiAyvalık'ta 1100 yaşındaki anıt zeytin ağacı tescillendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Barış Pınarı Harekatı uzlaşması sonrası yorumuyla gündem oldu

Barış Pınarı Harekatı uzlaşması sonrası yorumuyla gündem oldu

Yeni imajı olay oldu! Yorumları yanıtsız bırakmadı

Yeni imajı olay oldu! Yorumları yanıtsız bırakmadı

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

CHP'li belediye başkanından takdir toplayan karar

CHP'li belediye başkanından takdir toplayan karar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nusaybin'de İHA muhabiriyle tartışan iki öğretmen açığa alındı

İHA muhabiriyle tartışmışlardı! Yeni gelişme

Şanlıurfa Valilisi açıkladı! 11 bin 423 kişi tahliye edildi

Vali açıkladı! 11 bin 423 kişi tahliye edildi

Şule Çet davasının dudak okuma raporu sonuçlandı!

Dudak okuma raporu sonuçlandı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Bakan Hulusi Akar ile ilgili açıklama

MSB'den Bakan Akar açıklaması

Şehit Uzman Çavuş, Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş, Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı

Üniversite öğrencileri, kampüslerini temizledi 

Üniversite öğrencileri, kampüslerini temizledi 

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.