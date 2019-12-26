KARDEMİR 66 Milyon TL’lik çevre yatırımlarının açılışını yaptı

Türkiye’nin ilk ağır sanayi kuruluşu olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ. (KARDEMİR) 66 milyon TL değerinde iki önemli çevre yatırımının açılışı gerçekleştirdi.

KARDEMİR, 2.Etap Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi Kapasitesi Artırım Yatırımı ve Yüksek Fırın Toz Toplama Sistemlerinin açılışını düzenlendiği törenle gerçekleştirdi. 66 Milyon TL değerindeki yatırımların açılışına Karabük Valisi Fuat Gürel, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Ömer Faruk Öz, Genel Müdür Dr. Hüseyin Soykan ve yönetim kurulu üyeleri ile işçiler katıldı.

Açılışta konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, KARDEMİR’in Karabük’ün varlık sebebi olduğunu belirterek, “150 milyon dolar kadar bir harcama yapılmış. Gerçekten büyük bir rakamlar. İnşallah bundan sonraki süreçte 50 milyonluk yatırımın yapılmasıyla çevre izni belgesini de almış olacak” dedi.

“ Gerçekten yeşil bir KARDEMİR olacak”

Şehrin değişik yerlerinde 5 tane ölçüm cihazı olduğunu ifade eden Gürel, “Aynı zamanda seyyar ölçüm cihazı ile şehrin değişik yerlerinde kirleticileri tespit etmek adına çalışmalar yapıldı. Onlarla beraber değerlendirmekteyiz. İlk kez KARDEMİR çevre izin belgesi müracaatında bulundu. Bu çok önemliydi. İlk kez bir çevre mühendisi çalıştırılırken, çevre müdürlüğü de kuruldu. İnşallah bu süreçten sonra yapılan yatırımları da devreye sokabilirsek burası gerçekten yeşil bir bir fabrika olacak. Zaten çok büyük yatırımlar yaptınız bunlar basit yatırımlar değil. Hem içinde bulunduğumuz yıldaki bir takım küresel sıkıntılar dan kaynaklı sorunlarla başa çıkarken hem de bu yatırımları yapıyorsunuz. Bu aslında güzel de bir şey ve bu tesislerin ne kadar önemli bir işletme olduğunu göstermekte. Önümüzdeki süreçte hem üretiminizi zaten 3.5 milyon tona yaklaştınız bu duruma getirdiniz. Bunları yaparken de diğer taraftan çevre yatırımları son çeyreğe girdik. Onları da tamamlayarak ilimizi daha yaşanabilir bir şehir haline getirebilirsek hepimiz için iyi olacak” diye konuştu.

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, çevre konusunun her zaman yönetim tarafından en önemli ve öncelikli konuları arasında yer aldığını kaydederek şunları söyledi: “Bu konuda samimi bir gayretin içerisinde olduk. Bir taraftan büyüme odaklı yatırımlarımızı sürdürürken, diğer yandan hem çevre, hem de sosyal sorumluluk projelerimizi eş zamanlı sürdürmeye çalıştık. Hiç şüphesiz ki, bu yatırımların hiç biri, diğerinden daha az önemli değildi. Bir taraftan ölçek ekonomisine uygun büyümek zorundaydık. Diğer yandan ürün çeşitliliğimizi genişletmek. Her geçen gün zorlaşan rekabet piyasasında bu bizim için vazgeçilmezdi.

Çok şükür bugün, hem üretim kapasitesi hem de ürün çeşitliliği olarak belli seviyeye geldi. Daha da yapacağımız önemli işler var. Fabrikanın sürdürülebilir başarıları için planladığımız yatırımları tamamlamak zorundayız.”