KARDEMİR ile KBÜ arasında yeni adım

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ. (KARDEMİR) ile Karabük Üniversitesi (KBÜ) arasında uzun yıllardır devam etmekte olan üniversite-sanayi işbirliğini daha sistematik hale getirmek ve üniversitede yapılacak olan bilimsel çalışmalar sonucunda elde edilecek uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını sağlamak amacıyla yeni işbirliği protokolü imzalandı.

Rektörlükte düzenlenen törende hazırlanan protokole Rektör Prof. Dr. Refik Polat ve KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan imza attı. İmzalanan protokol, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında AR-GE proje çalışmaları, öğrenci süreci entegrasyonu, iş yeri eğitim ve staj programları, tez çalışmaları, yüksek lisans ve doktora öğrenimleri ve yabancı dil eğitimleri gibi konuları kapsıyor.

KARDEMİR’in katkılarıyla kurulan ve üniversite bünyesinde bulunan Demir Çelik Enstitüsü laboratuvarlarında KARDEMİR’in gerek duyduğu deney ve testlerin yapılabilmesi, üniversite tarafından genel katılama açık düzenlenen eğitim programlarına KARDEMİR personellerinin katılımının sağlanması, KARDEMİR personellerinin talep edeceği temel, teknik, ve yönetsel eğitimler için üniversite tarafından eğitmen görevlendirilmesi, kariyer günleri, teknik gezi programları düzenlenmesi gibi bir çok genel konuyu da kapsayan işbirliği protokolünün yürütümü için taraflar arasında görevlendirmeler de yapıldı.

Törende, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, imzalanan protokolün somut sonuçlara dönüşmesinin önemine dikkat çekerek, üniversite-sanayi işbirliğinde örnek bir model oluşturulması konusunda kararlılıklarını dile getirdi.



