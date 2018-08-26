Kardemir Karabükspor, Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yarın sahasında Altınordu ile yapacağı karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Çamlıkspor Tesisleri'nde teknik direktör Fikret Yılmaz yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Teknik çalışmaların yapıldığı iki saatlik antrenman, yarı sahada maçla son buldu.
Kulübün borcu nedeniyle lisansları çıkartılamayan A takım oyuncularının katılmadığı idman, alt yapı oyuncularıyla gerçekleştirildi.
Kardemir Karabükspor takımı, antrenmanın ardından Metin Türker Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Bedava dağıtıldı, metrelerce kuyruk oluştu
Ne Çeşme, ne Bodrum! Akın ettiler
ABD'den Türkiye sınırında tehlikeli adım!
Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
İran'da F-5 savaş uçağı düştü: Pilot öldü, yardımcı pilot hayatta
Rizeli sevilen türkücü Ahmet Çakar gözyaşlarıyla uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Malazgirt'te açıkladı
MHP tarih verdi ve açıkladı: Af mı geliyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum