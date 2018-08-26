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Kardemir Karabükspor, Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 19:56 | Son Güncelleme

Kulübün borcu nedeniyle lisansları çıkartılamayan A takım oyuncularının katılmadığı idman, alt yapı oyuncularıyla gerçekleştirildi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yarın sahasında Altınordu ile yapacağı karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Çamlıkspor Tesisleri'nde teknik direktör Fikret Yılmaz yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Teknik çalışmaların yapıldığı iki saatlik antrenman, yarı sahada maçla son buldu.

Kulübün borcu nedeniyle lisansları çıkartılamayan A takım oyuncularının katılmadığı idman, alt yapı oyuncularıyla gerçekleştirildi.

Kardemir Karabükspor takımı, antrenmanın ardından Metin Türker Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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