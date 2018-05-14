Kardemir Karabükspor - Fenerbahçe | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta Kardemir Karabükspor - Fenerbahçe maçı ile kapanıyor. Şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe, ligden düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor karşısında farklı bir galibiyet hedefliyor. Kritik Kardemir Karabükspor - Fenerbahçe maçı öncesi iki takımın da sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu. İşte Kardemir Karabükspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı, 11'leri ve tüm detayları...

KARDEMİR KARABÜKSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ 11'LERİ

Kardemir Karabükspor: Rybka, Kravchenko, Tayyip, Ishak, Hakan Aslantaş, Murat Akın, Osman Çelik, Cem Özdemir, Kage, Bliznichenko, Ergin Keleş

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Giuliano, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Fernandao, Soldado

KARABÜKSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Dakika 2: Fenerbahçe, Anton Kravchenko'nun kendi kalesine attığı golle maçta öne geçti. Aatif Chahechouhe, Mehmet Topal ile yaptığı verkaç sonrasında hızla ceza alanına girdi ve sağ çaprazdan topu kale ağzına gönderdi. Bu topu uzaklaştırmak isteyen Anton Kravchenko'nun yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu.