Kardemir Karabükspor - Fenerbahçe | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta Kardemir Karabükspor - Fenerbahçe maçı ile kapanıyor. Şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe, ligden düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor karşısında farklı bir galibiyet hedefliyor. Kritik Kardemir Karabükspor - Fenerbahçe maçı öncesi iki takımın da sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu. İşte Kardemir Karabükspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı, 11'leri ve tüm detayları...
KARDEMİR KARABÜKSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ 11'LERİ
Kardemir Karabükspor: Rybka, Kravchenko, Tayyip, Ishak, Hakan Aslantaş, Murat Akın, Osman Çelik, Cem Özdemir, Kage, Bliznichenko, Ergin Keleş
Fenerbahçe: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Giuliano, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Fernandao, Soldado
KARABÜKSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
Dakika 2: Fenerbahçe, Anton Kravchenko'nun kendi kalesine attığı golle maçta öne geçti. Aatif Chahechouhe, Mehmet Topal ile yaptığı verkaç sonrasında hızla ceza alanına girdi ve sağ çaprazdan topu kale ağzına gönderdi. Bu topu uzaklaştırmak isteyen Anton Kravchenko'nun yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu.
Karabük'teki maçlar
Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor arasında Karabük'te yapılan 9 lig maçında sarı-lacivertliler 5, ev sahibi ekip 3 galibiyet aldı, bir müsabaka da berabere bitti.
Karabük'te Fenerbahçe 13, kırmızı-mavililer 11 gol attı.
Farklı skorlu galibiyetler
Taraflar arasında geride kalan 19 lig maçında Fenerbahçe en farklı skorlu galibiyetini geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da 5-0'lık sonuçla elde etti.
Kardemir Karabükspor ise 2012-2013 sezonunda Kadıköy'deki maçı 3-1 kazandı.
Karabük'te 9 eksik
Karabükspor'da oynanacak Fenerbahçe maçında 9 oyuncu forma giyemeyecek.
Skulason, Ferhat Görgülü ve Stahl'ın yanı sıra dünkü antrenmanda sakatlanan Luis Ibanez ile tedavisine devam edilen Marius Alexe de maçta sahada olmayacak.
Ayrıca kart cezalıları Hamidou Traore ile Alican Karadağ da Fenerbahçe karşısında oynayamayacak.
Kardemir Karabükspor'da daha önce kadro dışı bırakılan Kerim Zengin gibi kadro dışı kalan Brezilyalı oyuncu Leandrinho da sahaya çıkamayacak.
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