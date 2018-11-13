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Kardemir Karabükspor'un eski yöneticilerine para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 22:49 | Son Güncelleme

Kulübün eski yöneticilerinden 6 kişiye, toplam 3 milyon 106 bin 350 lira para cezası verildi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un 6 eski yöneticisi, "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına neden olmak" suçlamasıyla 517 bin 725'şer lira para ezasına çarptırıldı.

Karabük İcra Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hazır bulunan müşteki ve sanık avukatlarının son savunmaları ve talepleri alındı.

Kararını açıklayan mahkeme, davaya konu olan 517 bin 725 liralık çekin karşılıksız kalması nedeniyle, üzerlerine atılı "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına neden olmak" suçunu işledikleri gerekçesiyle sanıkların her birini 517 bin 725 TL olmak üzere toplam 3 milyon 106 bin 350 lira adli para cezasına çarptırdı.

- "Kim işçinin alın terini heba etti ise hesap verir"

Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün eski yöneticiler tarafından borç batağına sürüklendiğini, kendisinden bir önceki yönetimin de bunu yargıya taşıdığını söyledi.

Soruşturma sürecini yakından takip ettiklerini belirten Yüksel, "Karabükspor bir işçi takımıdır, işçinin alın terinden kesilen aidatlarla yaşamaktadır. Kim işçinin alın terini heba etti, usulsüz kullandıysa ya da göz yumduysa hesabını eninde sonunda hukuk önünde verecektir." diye konuştu.

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çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına neden olmak Kardemir Karabükspor

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