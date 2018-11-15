HABER

KARDEMİR yönetimi hakkında "anlaşmazlık" iddiaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 18:17 | Son Güncelleme

Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Güleç: - "Çalışanları, profesyonel yöneticileri, yönetim kurulundaki ortak ailelerin temsilcileri, bağımsız üyelerimiz, başkanımız ve tüm hissedarlarımız bir bütündür, öyle olmaya da devam edecektir"

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Güleç, bazı basın organlarında yer alan, fabrikanın yönetim kurulu başkanı ile bazı hissedar aileler arasında hasmane tutumların olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Güleç, yaptığı yazılı açıklamada, Ömer Faruk Öz ve diğer tüm yönetim kurulu üyelerinin KARDEMİR’deki temsil ve yönetim görevlerini bugüne kadar özenle, sadakatle yerine getirdiğini belirtti.

Yöneticiler arasındaki iletişim ve iş birliği için gereken çabaların sarf edildiğini aktaran Güleç, "Çalışanları, profesyonel yöneticileri, yönetim kurulundaki ortak ailelerin temsilcileri, yönetim kurulundaki bağımsız üyelerimiz, yönetim kurulu başkanımız ve tüm hissedarlarımız bir bütündür, öyle olmaya da devam edecektir. Çünkü KARDEMİR büyük bir ailedir." ifadesini kullandı.

KARDEMİR yönetiminde, bağımsız üyeler ile aileler arasında ya da ailelerin kendi arasında kurumun hak ve menfaatlerini korumak ve yönetmek yönünde bir ayrımın olmadığını savunan Güleç, şunları kaydetti:

"Bugün 3,5 milyon ton/yıl üretim kapasitesine ulaşmak üzere olan, pek çok stratejik ürün üreten ve ülkemizin ilk 25 firması arasına giren bu başarılı şirketimizi bundan sonra da tüm çalışanlarımızla, Öz-Çelik İş Sendikamızla, devlet ve siyaset adamlarımız, profesyonel idareci ve yönetim kurulumuzla ve hissedarlarımızla daha büyük başarılara taşıyacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. KARDEMİR, hep emin ellerde kalmaya inşallah devam edecektir."

Güleç, "Sayın Ömer Faruk Öz ve KARDEMİR yönetim kurulundaki ortak aileler hakkında gündeme getirilmeye çalışılan iddialar asılsız ve mesnetsiz olup, Güleç ailesi olarak bu tip maksatlı haberlere itibar edilmemesini Karabük kamuoyundan rica ediyoruz.
Güleç ailesinin iş ve ticari faaliyetleri, yasalara, genel kurul kararlarına, emsallerine, teamüllere ve ticaret hayatına hakim olan dürüstlük prensiplerine uygundur." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERŞok! Kimse farkında değildi ama...Şok! Kimse farkında değildi ama...
Cipini okula bağışladıCipini okula bağışladı
KKTC Meclis Başkanı: Sorunun çözüme bağlanmasını arzuluyoruzKKTC Meclis Başkanı: Sorunun çözüme bağlanmasını arzuluyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kardemir Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Güleç

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Sosyetenin yeni trendi: Çöp atıp geleceğim

Sosyetenin yeni trendi: Çöp atıp geleceğim

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriyelilerin üzerinde yakalandı! Polisler bile şoke oldu

Suriyelilerin üzerinde yakalandı! Polisler bile şoke oldu

TBMM'de gerginlik! Bakan Soylu ile HDP'li milletvekilleri arasında 'Afrin' tartışması

TBMM'de gerginlik! Bakan Soylu ile HDP'li milletvekilleri arasında 'Afrin' tartışması

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Türkiye'nin konuştuğu milletvekilinden flaş sözler

Türkiye'nin konuştuğu milletvekilinden flaş sözler

Antalya'da Atatürk heykeline sprey boyalı saldırı

Antalya'da Atatürk heykeline sprey boyalı saldırı

Trabzon'da okulda panik! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Trabzon'da okulda panik! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.