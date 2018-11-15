Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Güleç, bazı basın organlarında yer alan, fabrikanın yönetim kurulu başkanı ile bazı hissedar aileler arasında hasmane tutumların olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Güleç, yaptığı yazılı açıklamada, Ömer Faruk Öz ve diğer tüm yönetim kurulu üyelerinin KARDEMİR’deki temsil ve yönetim görevlerini bugüne kadar özenle, sadakatle yerine getirdiğini belirtti.

Yöneticiler arasındaki iletişim ve iş birliği için gereken çabaların sarf edildiğini aktaran Güleç, "Çalışanları, profesyonel yöneticileri, yönetim kurulundaki ortak ailelerin temsilcileri, yönetim kurulundaki bağımsız üyelerimiz, yönetim kurulu başkanımız ve tüm hissedarlarımız bir bütündür, öyle olmaya da devam edecektir. Çünkü KARDEMİR büyük bir ailedir." ifadesini kullandı.

KARDEMİR yönetiminde, bağımsız üyeler ile aileler arasında ya da ailelerin kendi arasında kurumun hak ve menfaatlerini korumak ve yönetmek yönünde bir ayrımın olmadığını savunan Güleç, şunları kaydetti: