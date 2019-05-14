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KARDEMİR’de dengesini kaybeden işçi yüksek fırının içine düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 13:12 | Son Güncelleme

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) A.Ş’de yüksek fırınlarında çatı sökümü yapıldığı sırada meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, KARDEMİR’de 4 No’lu Yüksek Fırında çatı sökümü yapıldığı sırada Hamza Doğuçam isimli bir işçi dengesini kaybetmesi sonucu fırının içine düştü.

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) A.Ş’de yüksek fırınlarında çatı sökümü yapıldığı sırada meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, KARDEMİR’de 4 No’lu Yüksek Fırında çatı sökümü yapıldığı sırada Hamza Doğuçam isimli bir işçi dengesini kaybetmesi sonucu fırının içine düştü. Meydana gelen kazada düşmenin şiddeti ile vücudunda 3. derece yanık ve kırıklar oluşan Doğuçam Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan işçinin Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

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