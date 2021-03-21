KARDEMİR’de yükselen alevler korkuttu

Karabük Demir Çelik Fabrikaları A.Ş’de (KARDEMİR) akşam saatlerinde trafoda meydana gelen arıza sonucu yükselen alevler, korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, KARDEMİR’de trafoda meydana gelen arıza sonucu kok fabrikalarında kısa süreli kesinti ve enerji dalgalanması olması üzerine tedbir olarak bataryalar boşaltıldı. Yine tedbir olarak kullanılan gazlar olası bir patlamaya karşı yakılarak bacalara verildi. Bacalara verilen gazların yanması üzerine şehirden de görünecek şekilde yüksek alevler oluştu. KARDEMİR teknik personelinin anında müdahalesi sonrası kısa süre içerisinde enerji dalgalanması sorunu çözüldü.

Fabrikada çalışma normal seyrine dönerken kentin belli kesimlerinde ve fabrikanın bazı bölümlerinde elektrik kesintisi çalışmalar sonrası giderildi.

