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KARDEMİR’deki patlama korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 13:23 | Son Güncelleme

Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ.

KARDEMİR’deki patlama korkuttu

Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ. Çelikhane bölgesinde patlama meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Çelikhane bölgesindeki konvertörde lans sistemindeki arıza nedeniyle basınçtan kaynaklı oksijen borusu patladı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yürekleri ağza getiren patlamada yoğun toz ve dumana maruz kalan 3 işçiye KARDEMİR içindeki sağlık tesisinde müdahale edildikten sonra tedbir amaçlı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KARDEMİR’deki patlama korkuttu

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