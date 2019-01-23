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KARDEMİR'den 150 milyon dolarlık çevre yatırımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 17:13 | Son Güncelleme

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç: - "KARDEMİR olarak 150 milyon dolarlık çevre yatırımı yaptık. Bizim bacamızdan sadece buhar çıkıyor. 11 bacamız var ve bakanlık tarafından takip ediliyor"

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, 150 milyon dolarlık çevre yatırımı yaptıklarını bildirdi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansından (BAKKA) yapılan açıklamaya göre, BAKKA Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi Başkanı Mehmet Çetinkaya, Zonguldak Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mustafa Ayhan İnanır, Karabük Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sakin Eren ve ajans uzmanları, Güleç'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Güleç, Filyos ile çok uzun yıllardır ilgilendiklerine değindi.

Limanın sahibi olmak değil sadece yapılmasını istediklerini aktaran Güleç, "Şu an 3 milyon ton üretim yapabilecek haldeyiz ve 2020'de de 3,5 milyon tona çıkabiliyoruz. Eren Limanı olmasaydı ne yapardık bilemiyorum. Kendileriyle 10 yıllık anlaşma yaptık. Büyük tonajlı gemilerle taşıma yapmamız gerekiyor. Limanı arzu etmemizin sebebi de budur. 2019 yılında limanın biteceğini ifade ettiler fakat 2020'de tamamlanacak. Biz takip ediyoruz ve şu anda çalışmalar durmaksızın devam ediyor. Ödenek olursa süresi içinde teslim edilecek. Hemen devamında da üstyapının ihale edilmesi gerekiyor. Her görüşmemizde de altyapı ile üstyapının eş zamanlı bitmesi gerektiğini ifade ettik." açıklamasında bulundu.

Bundan sonraki yeni yatırımları da Filyos bölgesinde planladıklarını belirten Güleç, şunları kaydetti:

"Buranın bir bölümünü de o tarafa aktaracağız. Zaten ray fabrikası ile ağır profil taşıma fabrikasını ayırmak istiyoruz. Çağ Çelik olarak da oradan yer istiyoruz. Önemli konulardan biri Filyos Limanı ağır sanayiye açılmazsa hiçbir anlamı olmaz. Yine birçok şey hayal olur. Fabrikaların çevreye olan zararlarından söz ediliyor. ÇED raporlarını aldığınız zamana ve çevreye yönelik yatırımları yaptığınız her türlü fabrikayı kurarsınız. Biz KARDEMİR olarak 150 milyon dolarlık çevre yatırımı yaptık. Bizim bacamızdan sadece buhar çıkıyor. 11 bacamız var ve bakanlık tarafından takip ediliyor. Filyos da çok bakir bir yer ve oraya çevreyle iç içe yatırım yapabilirsiniz."

Ziyarette, Kalkınma Ajansı yetkilileri tarafından hazırlıklarına başlanılan Çelik Kümesi Analizi Raporu çalışması hakkında bilgi verildi ve Çelik Vadisi Projesi, Çelik Mükemmeliyet Merkezi, Yeni Nesil Çelik Bazlı Malzeme üretimi konusunda değerlendirmeler yapıldı.

Çetinkaya ve beraberindekiler daha sonra Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yavuz Sun'u ziyaret etti.

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BAKKA Kamil Gulec Kardemir Mehmet Çetinkaya ziyaret

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