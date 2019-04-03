KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluş yıl dönümü

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) temellerinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 82. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Kent Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Vali Fuat Gürel çelenk sundu. Gürel, burada yaptığı konuşmada, KARDEMİR'in sadece Karabük için değil, ülke için önemli olduğunu söyledi. KARDEMİR'in bu şehrin vazgeçilmez bir tesisi olduğu vurgusunu yapan Gürel, "Ülkemizin en önemli stratejik tesisidir. KARDEMİR'i ne kadar ileriye taşıyabilirsek, üzerinde ne kadar yoğunlaşabilirsek aslında şehrimizin, bölgemizin, ülkemizin kalkınmasına da bir o kadar destek vermiş oluruz. Bu kent KARDEMİR ile var olmuş KARDEMİR ile inşallah geleceğe taşınacak." diye konuştu. KARDEMİR'in "Fabrikalar Kuran Fabrika" unvanını aldığına dikkati çeken Gürel, Türkiye'nin bugün dünyada çelik üretiminde 8. sırada olmasında KARDEMİR'in büyük katkısının bulunduğunu vurguladı. Gürel, fabrikanın kurulmasıyla gelişmesinde emeği olanlara teşekkür etti. AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal da ülkede kuruluşunu kutlayan tek il olduklarının altını çizerek, fabrikanın Karabük için önemli olduğuna dikkati çekti.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş de KARDEMİR'in ülke için önemine değinerek Türkiye'ye kazandırdığı eserlere örnekler verdi. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ise fabrikanın kent ekonomisi için önemine vurgu yaptı. - "Türk çelik sektörünün mihenk taşı KARDEMİR" KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan da 2018 yılında, 2 milyon 413 bin ton sıvı çelik üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi. KARDEMİR'in artık dünya ölçeğinde üretim yapan kuruluşlar arasında olduğu belirten Soykan, "Rekabetin çok keskin olduğu bu sektörde, sadece üretimlerinizi artırmak tabii ki yeterli değil. Ürün çeşitliliği sağlamanız lazım ve bunu yaparken de herkesin ürettiğini değil, üretilmeyeni üreterek farkındalık oluşturmanız gerek. Bilindiği gibi Cumhuriyetimizin 100. yıl hedeflerinden birisi de milli savunma sanayinin kurulmasıdır. Son yıllarda yapılan çalışmalar ile savunma sanayisindeki yerlilik oranları yüzde 65'lerin üzerine çıkmıştır. Türk çelik sektörünün mihenk taşı KARDEMİR olarak, bu büyük hedefin dışında kalmak istemiyoruz, kalamayız." ifadelerini kullandı.

"Bu amaçla savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu çelik kalitelerinin üretilebilmesine yönelik şirketimizde bir çalışma grubu oluşturduk." diyen Soykan, konuşmasına şöyle devam etti: "Savunma Sanayi Başkanlığı başta olmak üzere ilgili tüm özel ve resmi kurum ve kuruluşlar ile ortak projeler geliştirilmesi için bir çalışma başlattık. Yine geçtiğimiz yıl ülkemizin stratejik yatırımları arasında yer alan Demiryolu Tekeri Üretim Tesisinde ilk ham teker üretimini gerçekleştirdik. Tamamen robotik olarak kurulan tesis için bugüne kadar yaklaşık 700 milyon TL harcama yapıldı. Halen test üretimlerimiz devam ediyor ve bu yılın ikinci yarısında seri üretime geçmek istiyoruz." Üretim kapasitelerini 3,5 milyon tona çıkarmak için çalıştıklarını ve yapılan yatırımları aktaran Soykan, çevre ve sosyal sorumluluk projelerinden bahsetti. - KARDEMİR 2023 vizyonu Türkiye'nin 2018 itibarıyla dünyanın 8, Avrupa'nın ise 2. büyük çelik üreticisi konumunda olduğunu hatırlatan Soykan, konuşmasını şöyle tamamladı: "Bu büyük gelişimde, şüphesiz ki her Karabüklünün emek ve alın teri vardır. Bugün dünyada ve Türkiye'de Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm yolculuğu hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. İnovatif süreçlerimizi hızlandırmak, tüm üretim hatlarımızı daha esnek hale getirmek, tüm beklentileri karşılayacak ürünler üretmek, üretirken en verimli ve sağlıklı şekilde üretmek zorundayız. Bunun için mühendislik ve programlama kabiliyetlerimizi geliştirmeliyiz.

Bu amaçla KARDEMİR olarak Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü ve ülkemizin stratejileri ile uyumlu olması açısından 'KARDEMİR 2023 Vizyonu' ismiyle yeni bir dijital dönüşüm projesi başlattık.

Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımlarımızı yenilemek için gerekli adımları attık. Proje için çalışma planı ve ekiplerini oluşturarak bu dijital dönüşümü gerçekleştireceğiz."