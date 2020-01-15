Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 belediye başkanının AK Parti'ye katılımına ilişkin, "Bu sayının, önümüzdeki haftalarda daha da artacağına inancım tamdır. İnşallah bundan sonraki her grup toplantımızda peyderpey kadromuzu yeni isimlerle takviye etmeyi sürdüreceğiz." dedi. Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda katılımcılara hitap etti. Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi. Bugünkü toplantıda ağırlıklı olarak, batı bölgelerindeki belediyelerle daha çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki belediyeleri güç birliği yapmak üzere, aynı çatı altında buluşturduklarını belirten Erdoğan, "Böylece ensar muhacir kardeşliğinin bir benzerini AK Parti olarak biz de yerel yönetimler alanında tesis etmiş oluyoruz." diye konuştu. Erdoğan, dünkü AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda 5 belediye başkanının AK Parti ailesine katıldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu sayının, önümüzdeki haftalarda daha da artacağına inancım tamdır. İnşallah bundan sonraki her grup toplantımızda peyderpey kadromuzu yeni isimlerle takviye etmeyi sürdüreceğiz. Her zaman ifade ettiğim gibi yüreğinde vatan sevgisi, millet sevdası olan herkese bizim kapımız açıktır. Biz, küçük hesapların değil millete ve ülkeye hizmet etmenin derdindeyiz. Katılımlarıyla kökü mazide gözü atide bu harekete güç katan belediye başkanlarımıza bir kez daha şahsım ve milletim adına 'hoş geldiniz' diyor, başarılar diliyorum. Bu kardeşlerimiz, mahalli idareler alanında belki de dünyanın en tecrübeli en donanımlı en gayretli siyasi partisinin yeni neferleri olarak ilçelerine, beldelerine daha büyük bir adanmışlıkla hizmet edeceklerdir." - "En güzel şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz" Başta Genel Merkez olmak üzere, tüm dava arkadaşlarının partiye yeni katılan ve katılacak belediye başkanlarına her türlü desteği vereceklerini vurgulayan Erdoğan, "İnşallah biz de diğer belediye başkanlarımızla beraber onlara yardımcısı olmaya devam edeceğiz. 'Aşkınan çalışan yorulmaz' anlayışıyla inancıyla ülkemize ve milletimize özellikle de emanetlerini üzerimizde taşıdığımız hemşehrilerimize en güzel şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

"AK Parti'nin şiarı, gönül belediyeciliğidir." ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlimizde, ilçemizde, beldemizde yaşayan her bir kardeşimizin gönlünü fethetmek bizim öncelikli görevimizdir. Bunun için halkımızla aramıza asla bürokratik duvarlar örmemeliyiz. Bilhassa kibirlenmek, insanımıza tepeden bakmak AK Parti'liye, bize yakışmaz. Vatandaşa yakın olmakla mesele bitmiyor, vatandaşın da bize kendini yakın hissetmesini sağlamalıyız. AK Parti'li bir belediye başkanının alametifarikası her zaman ulaşılabilir olmasıdır. Bunun yanında AK Parti'li belediye başkanı zorluklar karşısında pes etmeyen, yılmayan, geri adım atmayan bir başkandır. Hele başkalarının yaptığı gibi eften püften bahanelerin arkasına asla saklanamayız. Sorunlara değil çözüm yollarına, geçmişe değil geleceğe odaklanacağız. Bir meseleye neden yapılamıyor mantığıyla yaklaşmak yerine daima nasıl yapılır sorusunun cevabını arayarak yaklaşacağız. Zira bir işi yapmayı canı gönülden isteyen kimse o işi yapmanın mutlaka yolunu bulur. Buna karşılık isteksiz, heyecansız ve tembel siyasetçilerin en büyük serveti biliyorsunuz mazeretleridir."

- "İktidarlarımız döneminde milletimize mahcup olacak bir işin içine girmedik" Hizmete talip olan kişilerin aslında zorluklara, sıkıntılara ve yorgunluklara talip olduğunu da bilmesi gerektiğine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi: "AK Parti günü kurtarma mantığı ile hareket eden idare-i maslahatçı bir parti asla olmamıştır ve olmayacaktır. Buradaki her bir belediye başkanımızın yükümlülüğü de sıkıntılara aldırmadan milletin ihtiyaçlarına cevap verecek projeleri üretmek, sorumlu olduğu ili, ilçeyi, beldeyi aşkla ve şevkle imar etmektir. Ülkemize ve milletimize hizmet yolunda engel tanımadık tanımıyoruz. Ne 40 yıllık siyasi hayatımızda ne çeyrek asırlık belediye tecrübemizde ne de artık 18'inci yılına girdiğimiz iktidarlarımız döneminde milletimize mahcup olacak bir işin içine girmedik. CHP gibi seçim döneminde vatandaşı vaat yağmuruna tutup, seçim sonrasında bunları unutanlardan da olmadık. Biz, verdiği sözlerin arkasında duran sözünün eri bir partiyiz, biz ahdine, kavline sadık bir kadroyuz. Biz icraatlarıyla hizmetleriyle projeleriyle temayüz etmiş bir hareketiz. AK Parti'nin başarısının gerisinde her türlü şart altında millete hizmet aşkını, heyecanını koruması vardır. İnşallah bundan sonra da bu özelliğimizi muhafaza edeceğiz, bunlardan taviz vermeyeceğiz. Şunu unutmayın 'iman varsa imkan da vardır' diyerek Türkiye'nin yarınlarına damga vuracak eserleri ülkemize muhakkak kazandıracağız."