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Kardeş cinayeti kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 11:21 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde babadan kalma şehir içi yolcu otobüsü nedeniyle çıkan tartışmada, D.B.'nin (55) kardeşi Mehmet Ali B.'yi (36) tabancayla öldürdüğü anlar, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kardeş cinayeti kamerada

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde babadan kalma şehir içi yolcu otobüsü nedeniyle çıkan tartışmada, D.B.'nin (55) kardeşi Mehmet Ali B.'yi (36) tabancayla öldürdüğü anlar, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Firari ağabey halen aranıyor.
Alanya çevreyolu üzerinde 28 Mayıs saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, D.B. ile kardeşi Mehmet Ali B. arasında iddiaya göre babadan kalma şehir içi toplu taşıma otobüsünden dolayı tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından D.B.'nin tabancayla ateş açması sonucu Mehmet Ali B., vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Ali B., ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sağ koltuk altı ve sağ bacağından vurulan Mehmet Ali B. kurtarılamadı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 3 boş kovan ile 1 fişek ele geçirildi. Polis, firari D.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Cinayet anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Kamera görüntülerinde, motosikletiyle seyir halindeki D.B.'nin yanına Mehmet Ali B.'nin aracıyla yaklaştığı görülüyor. Araçlarını park eden ikili bir süre tartışıyor. Ardından tabancasını çıkaran D.B. kardeşine ateş etmeye başlıyor. Yaralanan Mehmet Ali B. aksayarak aracına binip, geri manevra yaparak kaçmaya çalışıyor. D.B. ise aracın arkasından ateş etmeye devam ediyor. Kaçamayan Mehmet Ali B. bu kez aracı ağabeyinin üzerine sürerek onu duvara sıkıştırıyor. Ardından da araçtan inen Mehmet Ali B. aksayarak görüntüden çıkıyor.

FOTOĞRAFLI

Kardeş cinayeti kameradaKardeş cinayeti kameradaKardeş cinayeti kameradaKardeş cinayeti kamerada

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