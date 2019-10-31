Kardeş cinayetinin soruşturması tamamlandı

Güngören’de ağabeyi Ergin Has’ı (41) alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavga sonucu öldüren Erdoğan Has (39) ve ona yardım eden 2 şüpheli hakkındaki iddianame tamamlandı. İddianamede Erdoğan Has’ın ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.

Güngören’de 15 Nisan 2019’da alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan kavgada ağabeyini öldüren Erdoğan Has hakkındaki iddianame tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Erdoğan Has ile maktül Ergin Has’ın kardeş oldukları ve karşılıklı dairede oturdukları aktarıldı. Şüpheli Erdoğan ile maktül Ergin’in arasında yakın zamana dayalı kira ve mal paylaşımı meselesinden dolayı husumet bulunduğunun açıklandığı iddianamede; olaydan 4-5 gün öncesi maktül Ergin’in karşı dairede oturan kardeşi Erdoğan’ın kapısına dayandığı, küfürler ederek bağırdığı ve fiziksel kavga yaşandığı anlatıldı. İddianamede olay günü maktül Ergin’in kardeşi Erdoğan’ı arayarak ganyan bayisine çağırdığı belirtilerek şüpheli Erdoğan’ın buluşmaya giderken yanına ruhsatsız tabanca aldığı açıklandı. Maktül ile şüphelinin alacak verecek ve kira meseleleri yüzünden tekrar tartıştıklarının anlatıldığı iddianamede Erdoğan Has’ın ağabeyi Ergin’i yanındaki ruhsatsız tabanca ile 3 el ateş ederek öldürdüğü açıklandı. Olay yerinde bulunan şüpheli Serkan Şahin ile Yunus Hacıosmanoğlu’nun ise Erdoğan Has’a yardım ederek maktülü dışarı çıkardıklarının belirtildiği iddianamede Erdoğan Has’ın silahı ile birlikte kolluk kuvvetlerine teslim olduğu aktarıldı.

Şüpheli Erdoğan Has’ın ‘kardeşi tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken, diğer şüpheliler Serkan Şahin ile Yunus Hacıosmanoğlu’nun ‘tasarlayarak öldürmeye yardım’ suçundan 20 yıla kadar hapsi talep edildi.



