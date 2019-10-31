HABER

Kardeş cinayetinin soruşturması tamamlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 11:15 | Son Güncelleme

Güngören’de ağabeyi Ergin Has’ı (41) alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavga sonucu öldüren Erdoğan Has (39) ve ona yardım eden 2 şüpheli hakkındaki iddianame tamamlandı.

Kardeş cinayetinin soruşturması tamamlandı

Güngören’de ağabeyi Ergin Has’ı (41) alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavga sonucu öldüren Erdoğan Has (39) ve ona yardım eden 2 şüpheli hakkındaki iddianame tamamlandı. İddianamede Erdoğan Has’ın ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.
Güngören’de 15 Nisan 2019’da alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan kavgada ağabeyini öldüren Erdoğan Has hakkındaki iddianame tamamlandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Erdoğan Has ile maktül Ergin Has’ın kardeş oldukları ve karşılıklı dairede oturdukları aktarıldı. Şüpheli Erdoğan ile maktül Ergin’in arasında yakın zamana dayalı kira ve mal paylaşımı meselesinden dolayı husumet bulunduğunun açıklandığı iddianamede; olaydan 4-5 gün öncesi maktül Ergin’in karşı dairede oturan kardeşi Erdoğan’ın kapısına dayandığı, küfürler ederek bağırdığı ve fiziksel kavga yaşandığı anlatıldı. İddianamede olay günü maktül Ergin’in kardeşi Erdoğan’ı arayarak ganyan bayisine çağırdığı belirtilerek şüpheli Erdoğan’ın buluşmaya giderken yanına ruhsatsız tabanca aldığı açıklandı. Maktül ile şüphelinin alacak verecek ve kira meseleleri yüzünden tekrar tartıştıklarının anlatıldığı iddianamede Erdoğan Has’ın ağabeyi Ergin’i yanındaki ruhsatsız tabanca ile 3 el ateş ederek öldürdüğü açıklandı. Olay yerinde bulunan şüpheli Serkan Şahin ile Yunus Hacıosmanoğlu’nun ise Erdoğan Has’a yardım ederek maktülü dışarı çıkardıklarının belirtildiği iddianamede Erdoğan Has’ın silahı ile birlikte kolluk kuvvetlerine teslim olduğu aktarıldı.
Şüpheli Erdoğan Has’ın ‘kardeşi tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken, diğer şüpheliler Serkan Şahin ile Yunus Hacıosmanoğlu’nun ‘tasarlayarak öldürmeye yardım’ suçundan 20 yıla kadar hapsi talep edildi.

Kardeş cinayetinin soruşturması tamamlandı

PARTNER Akıllı, güçlü ve ateşli! Mesleğini duyan şoke oluyor Akıllı, güçlü ve ateşli! Mesleğini duyan şoke oluyor
Üzerine mermer düşen Suriyeli işçi, öldüÜzerine mermer düşen Suriyeli işçi, öldü
Savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan genç mermerin altında kalarak öldüSavaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan genç mermerin altında kalarak öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili iddialara yalanlama!

ABD'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili iddialara yalanlama!

3. Lig ekibi, Süper Lig ekibini kupada saf dışı bıraktı!

3. Lig ekibi, Süper Lig ekibini kupada saf dışı bıraktı!

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kapıyı kırıp girdiler, yaşlı adamın cesedini buldular

Kapıyı kırıp girdiler, yaşlı adamın cesedini buldular

İzmir'de korku dolu gece! İçinde çocukların da olduğu eve silahlı saldırı

Korku dolu gece! Çocuklar da oradaydı

Malatya'da korku dolu anlar! Eşini, 2 çocuğunu ve komşusunu rehin aldı

Eşini, 2 çocuğunu ve komşusunu rehin aldı

Başkent’te 3 gecekondu alev alev yandı

Ankara'da korkutan yangın! 3 ev küle döndü!

Beşiktaş'ta korkunç olay! Bir anda yere yığıldı!

Beşiktaş'ta korkunç olay! Bir anda yere yığıldı!

Konya’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Konya’da uyuşturucu operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.