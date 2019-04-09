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Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

DİZİ HABERLERİ  | 09.04.2019 09:31 | Son Güncelleme

Kardeş Çocukları son bölümdeki banyoda sevişme sahnesi izleyenleri kızdırdı. Star TV'nin en çok izlenen ve konuşulan dizilerinden biri olan Kardeş Çocukları olaylı sahnesi ile sosyal medyanın diline düştü.

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Star TV'nin son bombası olan Kardeş Çocukları daha ilk bölümden farklı senaryosu ve parmak ısırtan oyunculukları ile izleyiciden tam not aldı. Pazar akşamları yayınlanlanan dizi reyting listelerinde de kanalın yüzünü her hafta güldürüyor.

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Başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu gibi usta oyuncuların yanısıra Afra Saraçoğlu, Engin Alkan, Furkan Andıç ve Batuhan Ekşi gibi ünlü isimlerde olduğu Kadeş Çocukları 10. bölümdeki final sahnesi ile çok konuşuldu.

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Peki sosyal medyaya da düşen o son sahnede neler oldu? Dizinin başrollerinden olan Umay'ın banyosuna evde kimsenin olmamasını fırsat bilen hizmetçi gizlice girer ve keyifle banyo yapar.

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O sırada evin sahibi gittiği davetten erken gelir ve odasına çıkar. Odasında gezerken birden banyodan seslerin geldiğini anlar ve sessiz adımlarla banyoya ilerler.

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Banyoya girdiğinde evin hizmetçisini küvetin içinde kendinden geçmiş halde görür. Ev sahibini gören hizmetçi ise şok olur birden ayağa kalkar. Köpükler içinde olan hizmetçi duştan çıkar ve ev sahibinin karşısına öylece dikilir.

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Ev sahibi ise önce ne yapacağını bilemez fakat hizmetçinin manidar bakışlarından etkilenerek ona gülümser. Bu sahnelerden sonra ise ev sahibi banyoya girer ve kapıyı kapatır.

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Kardeş Çocukları 10. bölümün son sahnesinde yaşanan bu banyoda seks izleyici kızdırdı.

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Ailece ekran başında olan seyirciler bu sahneye tepki gösterdi. Birçok seyirci ise dizi zaten izleniyor reyting için böyle sahnenelere ne gerek var, olmamış yorumları yaptı.

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Pazar günleri reyting listesinde zirvede olan bir dizinin böyle bir sahneyi yayınlamaya gerek duyması, banyo sahnesini gereğinden fazla uzun ekrana vermesi eleştirlen bir diğer konu oldu.

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PEKİ DİZİNİN SON BÖLÜMÜNDE BAŞKA NELER OLDU?

Yıldırım’ın Cemal’i Eşref adıyla tanıyor olması Ümran’ı her ikisine karşı çok zor durumda bıraktı.

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Cemal’i Yıldırım’dan uzak tutmak Ümran için gerçek bir sınava dönüştü. Ümran’ı Yıldırım’dan kıskanmaya başlayan Cemal, giderek daha tehlikeli bir hal alırken, Umay ve Reşat arasında başlayan şirket krizi ise beklenmedik sürprizlere sahne oldu.

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Markasını dev bir gövde gösterisine dönüştürmeye kararlı olan Umay’ın hedefinde Rezzan varken, Ümran ve Yıldırım arasındaki yüksek tansiyonu fark eden Rezzan’ın dikkati ise artık Ümran’ın üzerindedir. Hayal’in gölgesi altında Volkan’dan uzak durmaya çalışan Hayat, İdil’in kendisiyle hesaplaşmak istediğinden habersiz Umay’ın lansman gecesine hazırlanırken, beklenmedik sürprizlerle birlikte gece herkes için rayından çıkar.

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Kardeş Çocukları star tv Mehmet Aslantuğ Afra Saraçoğlu

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