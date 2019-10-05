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Kardeş Çocukları ekrana böyle veda ediyor! Kardeş Çocukları final bölüm fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 05.10.2019 01:57 | Son Güncelleme

Star TV'de yayınlanan Kardeş Çocukları dizisi erken final yaparak ekrana veda ediyor. Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl ve Nur Fettahoğlu'nun başrollerde oynadığı Kardeş Çocukları'nın 21. ve final bölümü fragmanı da yayınlandı. Peki Kardeş Çocukları final bölümünde neler olacak? Kardeş Çocukları'nın 21. final bölümünde Yıldırım’ın Ümran’a evlenme teklif etmesi Hayat ve Umay’ın kalplerinde bomba etkisi yaratacak. İşte Kardeş Çocukları final bölümü fragmanı ve yaşanacaklar.

Başrollerinde; Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Cem Davran, Afra Saraçoğlu, Alara Turan, Engin Alkan, Evrim Doğan, Elif Çakman, Handan Yıldırım, Batuhan Ekşi ve Nilay Erdönmez'in rol aldığı Kardeş Çocukları 21. final bölümüyle ekrana veda edecek.
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KARDEŞ ÇOCUKLARI FİNAL BÖLÜMÜ TARİHİ
Gold Film imzalı dizi 2. sezonunda kadrosuna Cem Davran ve Berkay Hardal'ı da katmıştı. Geçen sezon pazar akşamları ekrana gelen dizinin yayın günü salı akşamlarına alınmış ancak reytinglerde bekleneni verememişti. Kardeş Çocukları'nın final bölümü 8 Ekim Salı akşamı Star TV'de ekrana gelecek.

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KARDEŞ ÇOCUKLARI FİNALİNDE NELER OLACAK?
Alişan, 7 aylık oğlu Burak’ı böyle kandırdı.Yıldırım’ın Ümran’a evlenme teklif etmesi Hayat ve Umay’ın kalplerinde bomba etkisi yaratır.
Yıldırım’ın Ümran’a evlenme teklif etmesi Hayat ve Umay’ın kalplerinde bomba etkisi yaratır. Hayat annesine olan bütün kırgınlığıyla Savaş’a sığınırken, Umay’ın dengesi tamamen bozulur.

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Adnan, yalıdaki yemekte yaşanan bütün gelişmeleri takip edip, rotasını Umay’dan Ümran’a doğru kırarken, Umay, Reşat’ın Hayat ve Yıldırım’la ilgili gizli gündeminden habersiz, Yıldırım ve Ümran’ın evlenmesine engel olmak için hızla harekete geçer. Hayat, Savaş’a karşı yaşadığı duygu karmaşasından kaçmak isterken işleri iyice karıştırırken Savaş ise gözünü karartmış Hayat’ın peşindedir.

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Ümran, ortağı olduğu yalanların ve yıkıcı gerçeklerin arasına sıkışmış, Yıldırım’a gönlünden geçen cevabı veremezken, baba ve kızı birbirine kavuşturmak için çıktığı yolda giderek umudunu daha çok kaybeder. Ümran’ın tüm umutları tükenmişken kadere doğru atılan küçük bir adımın bütün yolları açacağından habersizdir.

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PARTNERTürkiye'nin kehanet merkezi orası!Türkiye'nin kehanet merkezi orası!
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