Kardeş Çocukları ekrana böyle veda ediyor! Kardeş Çocukları final bölüm fragmanı yayınlandı!

Başrollerinde; Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Cem Davran, Afra Saraçoğlu, Alara Turan, Engin Alkan, Evrim Doğan, Elif Çakman, Handan Yıldırım, Batuhan Ekşi ve Nilay Erdönmez'in rol aldığı Kardeş Çocukları 21. final bölümüyle ekrana veda edecek.



KARDEŞ ÇOCUKLARI FİNAL BÖLÜMÜ TARİHİ

Gold Film imzalı dizi 2. sezonunda kadrosuna Cem Davran ve Berkay Hardal'ı da katmıştı. Geçen sezon pazar akşamları ekrana gelen dizinin yayın günü salı akşamlarına alınmış ancak reytinglerde bekleneni verememişti. Kardeş Çocukları'nın final bölümü 8 Ekim Salı akşamı Star TV'de ekrana gelecek.

KARDEŞ ÇOCUKLARI FİNALİNDE NELER OLACAK?

Alişan, 7 aylık oğlu Burak’ı böyle kandırdı.Yıldırım’ın Ümran’a evlenme teklif etmesi Hayat ve Umay’ın kalplerinde bomba etkisi yaratır.

Yıldırım’ın Ümran’a evlenme teklif etmesi Hayat ve Umay’ın kalplerinde bomba etkisi yaratır. Hayat annesine olan bütün kırgınlığıyla Savaş’a sığınırken, Umay’ın dengesi tamamen bozulur.

Adnan, yalıdaki yemekte yaşanan bütün gelişmeleri takip edip, rotasını Umay’dan Ümran’a doğru kırarken, Umay, Reşat’ın Hayat ve Yıldırım’la ilgili gizli gündeminden habersiz, Yıldırım ve Ümran’ın evlenmesine engel olmak için hızla harekete geçer. Hayat, Savaş’a karşı yaşadığı duygu karmaşasından kaçmak isterken işleri iyice karıştırırken Savaş ise gözünü karartmış Hayat’ın peşindedir.