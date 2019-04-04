Kardeş Eli Berat Kandili’nde Afrika’nın sahipsiz çocuklarıyla buluşacak

Kardeş Eli yetkilileri, 19 Nisan Berat Kandili’nde Afrika coğrafyasının sahipsiz çocuklarına gıda yardımı ulaştıracaklarını duyurdular.

Kardeş Eli insani Yardım Derneği’nden yapılan açıklamaya göre dernek gönüllüleri 19 Nisan Berat Kandilinde Afrika’ya gidecek. Açıklamada,”Kardeş Eli Yetkilileri; 19 Nisan Berat Kandili münasebetiyle Afrika coğrafyasının sahipsiz çocuklarına umut olmak, merhameti hiç tadamamış yetim çocuklara uçurtma heyecanı ile mutluluğu tattırmak ve giysi hediye etmek, mazlum ve kimsesiz ihtiyaç sahibi binlerce ailenin gönül sofralarına ortak olmak, gıda yardımı ve berat iftarı gerçekleştirmek, Müslüman kardeşlerimizin Günlük su ve Abdest ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için bir su kuyusu ve ibadetlerini daha rahat bir şekilde yapabilmeleri için mescit inşa etmeyi hedefliyoruz” ifadeleri yer aldı.

“Berat Kandili’nde adak, akika, şükür, şifa kurbanlarınızı kesiyoruz”

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Kardeş Eli Olarak; Adak, Akika, Şükür ve Şifa kurbanlarınızı 19 Nisan Berat Kandilinde Afrika Ülkelerinde yoksul ve ihtiyaç sahiplerine kesip dağıtıyoruz. Kurbanlar İslami kurallara uygun olarak kesilip ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. Adak, Akika Şükür ve Şifa kurbanınız kesildikten sonra Whatsapp, mail, SMS yoluyla Video, Fotoğraflar 48 ila 72 saat içerisinde tarafınıza gönderilerek haberdar ediliyorsunuz.