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Kardeş Eli Berat Kandili’nde Afrika’nın sahipsiz çocuklarıyla buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 10:15 | Son Güncelleme

Kardeş Eli yetkilileri, 19 Nisan Berat Kandili’nde Afrika coğrafyasının sahipsiz çocuklarına gıda yardımı ulaştıracaklarını duyurdular.Kardeş Eli insani Yardım Derneği’nden yapılan açıklamaya göre dernek gönüllüleri 19 Nisan Berat Kandilinde Afrika’ya gidecek.

Kardeş Eli Berat Kandili’nde Afrika’nın sahipsiz çocuklarıyla buluşacak

Kardeş Eli yetkilileri, 19 Nisan Berat Kandili’nde Afrika coğrafyasının sahipsiz çocuklarına gıda yardımı ulaştıracaklarını duyurdular.

Kardeş Eli insani Yardım Derneği’nden yapılan açıklamaya göre dernek gönüllüleri 19 Nisan Berat Kandilinde Afrika’ya gidecek. Açıklamada,”Kardeş Eli Yetkilileri; 19 Nisan Berat Kandili münasebetiyle Afrika coğrafyasının sahipsiz çocuklarına umut olmak, merhameti hiç tadamamış yetim çocuklara uçurtma heyecanı ile mutluluğu tattırmak ve giysi hediye etmek, mazlum ve kimsesiz ihtiyaç sahibi binlerce ailenin gönül sofralarına ortak olmak, gıda yardımı ve berat iftarı gerçekleştirmek, Müslüman kardeşlerimizin Günlük su ve Abdest ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için bir su kuyusu ve ibadetlerini daha rahat bir şekilde yapabilmeleri için mescit inşa etmeyi hedefliyoruz” ifadeleri yer aldı.

“Berat Kandili’nde adak, akika, şükür, şifa kurbanlarınızı kesiyoruz”
Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Kardeş Eli Olarak; Adak, Akika, Şükür ve Şifa kurbanlarınızı 19 Nisan Berat Kandilinde Afrika Ülkelerinde yoksul ve ihtiyaç sahiplerine kesip dağıtıyoruz. Kurbanlar İslami kurallara uygun olarak kesilip ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. Adak, Akika Şükür ve Şifa kurbanınız kesildikten sonra Whatsapp, mail, SMS yoluyla Video, Fotoğraflar 48 ila 72 saat içerisinde tarafınıza gönderilerek haberdar ediliyorsunuz.

Günlük abdest ve su ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için mescit ve su kuyusu
Afrika Ülkesi Uganda’nın başkenti Corale şehri Kabankire Köyü’nde Müslümanların su kuyusu ve mescit ihtiyacı giderebilmek için harekete geçildi. Üç köyün ortasında bulunan bir Kabankire köyüne, en yakın su kuyusu ve mescit yaklaşık 4km ile 6 km mesafe arasındadır. Yaşanan sıkıntıyı ortadan kaldırmak ve çare olmak için bir ibadethane ve hem de eğitim merkezi olarak da kullanılabilecekleri bir mescit inşa etmeyi ve su kuyusu açmayı hedefliyor ve katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bağışçılarımız çağrı merkezlerimizden gerekli bilgi alabilir ve kardeseli.org.tr online bağış yaparak yetimle destek olabilirler.”

Kardeş Eli Berat Kandili’nde Afrika’nın sahipsiz çocuklarıyla buluşacak

Kardeş Eli Berat Kandili’nde Afrika’nın sahipsiz çocuklarıyla buluşacak

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