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Kardeş Eli Ramazan çalışmalarına devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 11:47 | Son Güncelleme

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Ramazan ayında hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ettiklerini duyurdu.Birçok bölgede Gıda Kolisi dağıtımı gerçekleştiren Kardeş Eli Derneği, aynı zamanda ‘Paylaşmanın Güzelliğini’ yaşamak ve yaşatmak adına İftar Organizasyonları gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Ramazan ayında hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ettiklerini duyurdu.

Birçok bölgede Gıda Kolisi dağıtımı gerçekleştiren Kardeş Eli Derneği, aynı zamanda ‘Paylaşmanın Güzelliğini’ yaşamak ve yaşatmak adına İftar Organizasyonları gerçekleştirildiğini açıkladı. Dernekten yapılan açıklamada Türkiye, Arakan, Sudan, Burkina Faso, Uganda, Bangladeş, Suriye, Kudüs, Mali, Yemen ve Gazze’de İftar sofraları kuran dernek yetkilileri konu ile alakalı hedeflerindeki ‘Ramazan Ayında 150 bin Kişiye İftar’ projesi kapsamında çalışmaların gayretle devam edildiği bildirdi.

Açıklamada, “Yoksulluğun zirveye ulaştığı Yemen’de bombardıman altında yapraklar ile yaşam mücadelesi veren kardeşlerimizin Ramazan ayı bereket ve sevincini yaşamaları için organizasyonlar düzenleyen dernek, hayırseverlerin İftar desteklerini ramazan ayının son gününe kadar ihtiyaç olan bölgelere ulaştırmaya devam edecek” denildi.

Dernek açıklamasında ‘’Ulaşabildiğimiz her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Bağışlarınız ihtiyaç sahibi kardeşlerimize umut oluyor. Ramazan ayının asıl amacı olan yardımlaşma ve dayanışmayı siz destekçilerimizin yardımlarıyla gerçekleştirmiş oluyoruz. Günlerce aç kalan, açlıktan uyuyamayan kardeşlerimizin bizlere ihtiyacı var. Gelin hep beraber bu çalışmalara sahip çıkalım’’ diye ifade edildi.

“Yetimlere de bayram olsun”
Açıklamada, yetimlere bayram sevincini yaşatmak adına bayramlık kıyafet dağıtımları gerçekleştirildiğini belirtilerek, hayırseverlerin destekleriyle ’10 bin Yetime Bayramlık’ hedefi için çalışmalara başlandığı kaydedildi.
Açıklamada şu bilgiler yer aldı. “Sizlerde Bir İftar Açtırmak, Bir Yetim Güldürmek isterseniz Kardeş Eli İnsani Yardım Derneğine 444 44 46 - 0216 224 2 224 numaralı telefonları arayarak ulaşabilirsiniz. Mobil bankacılık veya kardeseli.org.tr ’den online bağışlarınızı yardıma muhtaç kardeşlerimize ulaştırabilirsiniz. Bir iftar bedeli 15TL,bir kumanya bedeli 120TL, bir bayramlık bedeli 120TL”.

Kardeş Eli Ramazan çalışmalarına devam ediyor

Kardeş Eli Ramazan çalışmalarına devam ediyor

Kardeş Eli Ramazan çalışmalarına devam ediyor

Kardeş Eli Ramazan çalışmalarına devam ediyor

Kardeş Eli Ramazan çalışmalarına devam ediyor

Kardeş Eli Ramazan çalışmalarına devam ediyor

Kardeş Eli Ramazan çalışmalarına devam ediyor

Kardeş Eli Ramazan çalışmalarına devam ediyor

Kardeş Eli Ramazan çalışmalarına devam ediyor

Kardeş Eli Ramazan çalışmalarına devam ediyor

Kardeş Eli Ramazan çalışmalarına devam ediyor

Kardeş Eli Ramazan çalışmalarına devam ediyor

Kardeş Eli Ramazan çalışmalarına devam ediyor

Kardeş Eli Ramazan çalışmalarına devam ediyor

Kardeş Eli Ramazan çalışmalarına devam ediyor
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