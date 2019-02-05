Kardeş Eli’nden Afrika’da 5 bin Katarakt ameliyatı kampanyası

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, , Afrika’da Katarakt hastalarına umut olmak amacıyla yardım çağrısında bulundu.
Kardeş Eli İnsanı Yardım Derneği, Afrika’da yaşanan insanlık dramı için yardım çağrısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünyada Katarakt (göz merceğinin şeffaflığını kaybederek görmenin azalmasına sebep olan bir hastalık) nedeniyle yaklaşık 19 milyon insanın iki taraflı olarak kör olduğu tahmin ediliyor.
Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, “Onların Hayatlarına Umut Gözlerine Işık Olun“ sloganıyla özellikle Afrika ülkelerinde iklim şartları ve sağlık hizmetlerinin yetersizliğinden dolayı Katarakt hastalarına yardım kampanyası başlattığını duyurdu. Açıklamaya göre 1.2 milyar nüfusu olan Afrika’da yaklaşık 10 milyon insan Katarakt sebebiyle görmüyor.
“10 milyon insan katarak sebebiyle göremiyor”
Açıklamaya göre Türkiye’de ve dünyada milyonlarca insan Katarakt ile mücadele ediyor, Katarakt ilerlemesini yavaşlatacak bir ilaç da bulunmuyor. Tek çare ameliyat olarak görülüyor. Dernek açıklamasında yardım etmek isteyenler 0216 224 2 224 iletişim numarasından veya kardeseli.org.tr adresinden bağışta bulunabilecek.
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