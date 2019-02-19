Kardeş Eli’nden Hz. Ömer Su Kuyusu ve Mescit projesi

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, Afrika ülkesi Uganda’da, “Ortak Eserler” başlığı adı altında Mescit ve Su kuyusu projesini başlattığını duyurdu.

Su kuyusu ve mescit projeleri hakkında açıklama yapan, Kardeş eli yetkilileri, kilometrelerce ötedeki bir ülkede Afrika ülkesi Uganda’da Müslümanların ibadetlerini gerçekleştirmek için 5km uzaklıkta bulunan bir köye yürüyerek ibadetlerini gerçekleştiren Müslümanların bu durumunu görmezden gelmeyerek Türkiye’nin desteğiyle, Mescit ve Su kuyusu projesini başlattıklarını açıkladı.

4 yıl önce ağaç yapraklarıyla başladıkları mescidde ibadet etmeye başladılar

Dernekten yapılan açıklamaya göre çevrede bulunan Müslümanlar, ismini “Hz. Ömer mescidi” olarak verdikleri ve kendi imkânlarıyla tahtalardan ve ortadan ikiye böldükleri çamur ve kiremitlerle mescidi inşa etmeye başladılar; Kardeş eli, yetkilileri Türkiye’mizin desteğiyle ortak mescit ve su kuyusu projeleri için halkımızın desteğini beklediklerini dile getirdiler.

Günlük su ihtiyaçlarını karşılamak ve abdest almaları için Hz. Ömer Su Kuyusu

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Afrika ülkelerinde milyonlarca insanın içtiği suyu sağlıklı ve hijyenik değil, bakteri ve virüs dolu bir suyla hayatlarına devam ettirmeye çalışan Müslüman kardeşlerimizin hem abdest ihtiyaçları için, hem genel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir su kuyusu projesi “Hz. Ömer su kuyusu” projesini başlatıyoruz. Kardeş Eli olarak su kuyusu projeleriyle bu kardeşlerimizin dertlerine derman olmak istiyoruz.