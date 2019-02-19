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Kardeş Eli’nden Hz. Ömer Su Kuyusu ve Mescit projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 13:19 | Son Güncelleme

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, Afrika ülkesi Uganda’da, “Ortak Eserler” başlığı adı altında Mescit ve Su kuyusu projesini başlattığını duyurdu.Su kuyusu ve mescit projeleri hakkında açıklama yapan, Kardeş eli yetkilileri, kilometrelerce ötedeki bir ülkede Afrika ülkesi Uganda’da Müslümanların ibadetlerini gerçekleştirmek için 5km uzaklıkta bulunan bir köye yürüyerek ibadetlerini gerçekleştiren Müslümanların bu durumunu görmezden gelmeyerek Türkiye’nin desteğiyle, Mescit ve Su kuyusu projesini başlattıklarını açıkladı.4 yıl önce ağaç yapraklarıyla başladıkları mescidde ibadet etmeye başladılarDernekten yapılan açıklamaya göre çevrede bulunan Müslümanlar, ismini “Hz.

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, Afrika ülkesi Uganda’da, “Ortak Eserler” başlığı adı altında Mescit ve Su kuyusu projesini başlattığını duyurdu.

Su kuyusu ve mescit projeleri hakkında açıklama yapan, Kardeş eli yetkilileri, kilometrelerce ötedeki bir ülkede Afrika ülkesi Uganda’da Müslümanların ibadetlerini gerçekleştirmek için 5km uzaklıkta bulunan bir köye yürüyerek ibadetlerini gerçekleştiren Müslümanların bu durumunu görmezden gelmeyerek Türkiye’nin desteğiyle, Mescit ve Su kuyusu projesini başlattıklarını açıkladı.

4 yıl önce ağaç yapraklarıyla başladıkları mescidde ibadet etmeye başladılar
Dernekten yapılan açıklamaya göre çevrede bulunan Müslümanlar, ismini “Hz. Ömer mescidi” olarak verdikleri ve kendi imkânlarıyla tahtalardan ve ortadan ikiye böldükleri çamur ve kiremitlerle mescidi inşa etmeye başladılar; Kardeş eli, yetkilileri Türkiye’mizin desteğiyle ortak mescit ve su kuyusu projeleri için halkımızın desteğini beklediklerini dile getirdiler.

Günlük su ihtiyaçlarını karşılamak ve abdest almaları için Hz. Ömer Su Kuyusu
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Afrika ülkelerinde milyonlarca insanın içtiği suyu sağlıklı ve hijyenik değil, bakteri ve virüs dolu bir suyla hayatlarına devam ettirmeye çalışan Müslüman kardeşlerimizin hem abdest ihtiyaçları için, hem genel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir su kuyusu projesi “Hz. Ömer su kuyusu” projesini başlatıyoruz. Kardeş Eli olarak su kuyusu projeleriyle bu kardeşlerimizin dertlerine derman olmak istiyoruz.

Hala kalplerinde iman ateşi yanıyor ve onu söndürmüyorlar
Ortak Eserler projesiyle “Hz. Ömer Mescidi ve Hz. Ömer Su Kuyusu” projesiyle binlerce Müslüman kardeşimizin ibadet ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri refah ve temiz bir ortam kurmak isteyen Kardeş eli, Açıklamasına şu ifadeleri kullandı: “Dünyada bir Mescidiniz olmasını ve bahçesinde de bir su kuyusu olmasını istiyorsanız sizde” Hz. Ömer Mescidi” için 500lira karşılığında ‘Bir Metre Kare’ yardımında bulunabilirsiniz. Hz. Ömer Su kuyusu içinde “Bir Hisse Bir Damla” 175 liradır.”

Hz. Ömer Mescidi ve Su Kuyusunun özelikleri
“Hz. Ömer Mescidi” 80’bin TL’ye betonerme olarak Minaresi, Mihrabı, Minberi, Kürsüsü, Şadırvanı, Banyosu ve Helaları olan Bir Mescit inşa edilecek. ’Hz. Ömer Su Kuyusunun” maliyeti ise 18 bin 500 liradır. Teknik özelikleri Yüzey inşası: Beton gövde, el pompası (tulumba), hayvan yalağı (Standart su kuyuları çoğunlukla el pompası (tulumba) kullanılarak ve hayvan yalağı eklenerek inşa edilmektedir.. Ancak bazı bölgelerin şartlarına bağlı olarak belirlenen yüzey inşaat konseptinin dışında, farklı bir konsept ve pompa türü kullanılabilir.

Hz. Ömer Mescidi için, 500 lira karşılığında ‘Bir Metre Kare’, Hz. Ömer Su kuyusu için “Bir Hisse Bir Damla” 175 lira yardımında bulunabilirsiniz. Mescit ve su kuyusu için yardım yapmak için 444 44 46 numarasında ve kardeseli.org.tr online bağış bölümünden veya havale ve EFT ile yardım yapabilirsiniz.”

12 bin kilometre uzakta şaşırtan manzara! 12 bin kilometre uzakta şaşırtan manzara!
Binlerce kişi gözünü ayırmadan izlediBinlerce kişi gözünü ayırmadan izledi
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